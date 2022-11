Thales Dukung Modernisasi Industri Pertahanan Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Thales menyatakan komitmen dan memberikan dukungan penuh terhadap industri pertahanan Indonesia dalam bentuk modernisasi dan digitalisasi yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama di ajang Indo Defence 2022, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Senior Executive Vice-President International Development Thales International, Pascale Sourisse mengatakan, perusahaan telah menandatangani berbagai perjanjian dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), PT Len Industri, dengan disaksikan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

"Melalui kerja bersama Defend ID, perusahaan holding industri pertahanan Indonesia yang dipimpin oleh PT Len, perjanjian-perjanjian tersebut mengkonfirmasikan posisi Thales untuk membantu tercapainya ambisi-ambisi militer Indonesia," kata Pascale Sourisse, di sela acara pameran Indo Defence 2022, Jumat (4/11/2022).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan target agar Defend Id menjadi bagian dari daftar top lima puluh perusahaan pertahanan dunia pada 2024 dan meningkatkan penggunaan komponen-komponen produksi lokal dalam industri tersebut.

"Kapabilitas dan solusi-solusi Thales dalam pertahanan laut dan udara akan secara kuat berkontribusi dalam rencana-rencana tersebut," kata Pascale.

Thales menandatangani kontrak dengan PT Len untuk memperbarui sistem misi terintegrasi pada empat kapal kelas Diponegoro. Kontrak tersebut ditandatangani oleh Presiden Direktur PT Len Industri, Bobby Rasyidin dan Direktur Penjualan Thales Netherlands, Erik-Jan Raatgerink.

"Telah ada sejak awal tahun 2000-an, kapal-kapal tersebut akan segera diperbarui dengan integrated missions system termasuk dengan Tacticos Combat Management System, serta software-driven radar technology terbaru yang mampu melawan ancaman-ancaman level tertinggi," jelasnya.

Sebagai rekanan utama Angkatan Laut Indonesia selama empat puluh tahun terakhir dan penyedia resmi combat systems untuk sebagian besar kapal perang Indonesia yang sekarang sedang beroperasi, Thales menggunakan kapabilitasnya untuk membantu memperpanjang daur hidup armada Angkatan Laut dan menjamin setiap kapal terlengkapi untuk kinerja optimal.

Program modernisasi akan berlanjut selama lima tahun mendatang dengan post-sales support yang disediakan oleh tim-tim terlatih dari Pusat Layanan Angkatan Laut Thales di Surabaya. Peningkatan terbaru tersebut akan mengikuti program serupa yang telah dijalankan untuk KRI Usman-Harun sebagai kapal fregat ringan multi peran atau multi-role light frigate (MRLF) pada 2020.

"Thales juga menandatangani Memorandum-of-Understanding (MoU) terpisah dengan PT Pal untuk kolaborasi di masa depan dalam bidang Integrated Mission Systems and associated sensors and sub-systems untuk pasar ekspor Indonesia," jelas Pascale.

Sementara itu, pada Memorandum-of-Agreement (MoA) terpisah, PT Len dan Thales mengumumkan ...

