Kurs Rupiah Terapresiasi ke Rp 15.600, Ini Pemicunya

Jakarta, Beritasatu.com - Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Senin (7/11/2022) terpantau menguat ke kisaran Rp 15.600.

Menurut data Refinitiv, pada pukul 09.45 WIB, di pasar spot exchange, kurs rupiah berada di level Rp 15.687 per dolar AS atau terapresiasi 48 poin (0,31%) dibandingkan perdagangan sebelumnya Rp 15.735. Transaksi rupiah hari ini berkisar dalam kisaran Rp 15.675-Rp 15.688 per dolar AS.

Menurut NH Korindo Sekuritas Indonesia, terapresiasinya rupiah disebabkan oleh harapan kenaikan suku bunga AS Desember yang lebih dovish. Tingkat Pengangguran AS Oktober month-on-month naik menjadi 3,7% versus September 3,5%, memberikan ruang kenaikan suku bunga the Federal Reserve yang dovish atau hanya sebesar +50Bps (versus Nov +75Bps). Wall Street menguat 1%, dengan Dow naik 400 poin. Harapan Fed Desember ini adalah untuk mendorong indeks dolar DXY turun ke 110 poin, juga meningkatkan harga instrumen safe haven emas naik 3% melebihi level USD 1.680/troy ons. Selain itu, kenaikan harga minyak Brent dan WTI 5% terjadi di tengah larangan Uni Eropa terhadap minyak Rusia dan spekulasi tentang berakhirnya kebijakan Zero-Covid Tiongkok.

BACA JUGA

Kurs Rupiah Berpotensi Tembus Rp 16.000 Akhir Tahun

Nilai tukar rupiah terhadap euro terapresiasi 0,55% ke Rp 15.586,6, terhadap pound sterling menguat 0,72% ke Rp 17.770,23, terhadap yen menguat 0,71% ke Rp 106,56, terhadap dolar Australia menguat 0,17% ke Rp 10.071, terhadap dolar Singapura menguat 0,59% ke Rp 11.142,92.

Indeks dolar AS (DXY), yang melacak greenback terhadap mata uang utama dunia, berada di 111,1 atau melemah 0,2% dari posisi sebelumnya.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com