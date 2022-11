IHSG Naik, Investor Sambut Gembira Data PDB dan Rupiah

Jakarta, Beritasatu.com - Pasar modal merespons positif data ekonomi makro terbaru. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik menguat 0,23% ke 7/061,65 pada akhir sesi pertama perdagangan hari ini, Senin (7/11/2022).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal III-2022 mencapai 5,72 % secara year on year (yoy). Sedangkan pertumbuhan antar kuartal ke kuartal (QtoQ) pada kuartal III-2022 sebesar 1,81%.

Angka ini berada di bawah ekspektasi ekonom. Menurut survei Bloomberg, PDB Indonesia di QIII-2022 diproyeksikan tumbuh 5,59%. Sementara, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebelumnya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III-2022 bisa mencapai 6% secara year on year (yoy). Sebelumnya Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal III 2022 akan mencapai 5,81% dengan range 5.77%-5.85%.

Cadangan devisa Indonesia yang tetap tinggi dan sentimen the Fed mendorong rupiah terapresiasi. Kurs rupiah berada di level Rp 15.687 per dolar AS atau terapresiasi 48 poin (0,31%) dibandingkan perdagangan sebelumnya Rp 15.735.

Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Oktober 2022 tetap tinggi sebesar US$ 130,2 miliar, sedikit menurun dibandingkan dengan posisi pada akhir September 2022 sebesar US$ 130,8 miliar. Menurut NH Korindo Sekuritas Indonesia, terapresiasinya rupiah disebabkan oleh data tenaga kerja AS yang memberi harapan kenaikan suku bunga AS Desember lebih dovish di 50 Bps dibanding November 75 Bps.

Saham-saham unggulan yang tergabung dalam Investor33 naik 0,33% ke kisaran 504, indeks LQ45 naik 0,13% ke kisaran 1.007,3, JII naik 0,43% ke 618.

Nikkei 225 Tokyo naik 1,31%, indeks komposit Shanghai naik 0,46%, Hang Seng Hong Kong naik 3,42%, Kospi Korsel naik 1%, S&P/ASX 200 naik 0,55%.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com