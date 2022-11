Investor Pantau Pemilihan Paruh Waktu AS, Bursa Eropa Naik

New York, Beritasatu.com - Bursa Eropa ditutup menguat pada Senin (7/11/2022) di tengah minggu yang padat menyusul rencana pemilihan anggota Kongres Amerika Serikat (AS) atau dikenal pemilihan paruh waktu serta laporan inflasi konsumen AS terbaru.

Stoxx 600 di bursa Eropa naik 0,3% setelah minggu lalu sejulah bank sentral dunia melanjutkan pengetatan moneter agresif dalam upaya mengendalikan inflasi.

Saham perjalanan dan rekreasi memimpin kenaikan di bursa Eropa, ditutup naik 1,6%. Sementara saham makanan dan minuman turun 0,5% di bursa Eropa.

Bank of England menaikkan suku bunga 75 basis poin pada Kamis lalu, tetapi memperingatkan bahwa ekonomi Inggris menghadapi resesi terpanjang dalam catatan. Adapun bank sentral AS, Federal Reserve (the Fed) memilih menaikkan 75 basis poin pada Rabu lalu.

Dari bursa Asia, bursa Hong Kong memimpin kenaikan. Data perdagangan Tiongkok jauh dari ekspektasi, menandai penurunan tahunan pertama ekspor sejak Mei 2020.

Investor menantikan pemilihan paruh waktu Selasa (8//11/2022), yang menentukan partai mana yang akan mengendalikan Kongres dan dapat mempengaruhi arah pengeluaran negara di masa depan.

Demokrat saat ini mengendalikan DPR dan mayoritas di Senat. Sementara Partai Republik optimistis untuk merebut kembali Kongres pada pemilihan paruh waktu pekan ini di AS. Pihak Republik menjanjikan hasil pemilihan ini akan “membangunkan” Presiden Joe Biden yang didukung Partai Demokrat.

Di sisi ekonomi, investor mengantisipasi laporan indeks harga konsumen AS atau inflasi Kamis (10/11/2022) yang akan memberikan pijakan lebih lanjut tentang upaya Federal Reserve untuk menekan inflasi.

Tingginya inflasi dapat memberi sinyal kepada investor bahwa tren suku bunga tinggi akan berlangsung lama dan bisa lebih jauh dari yang diharapkan.

