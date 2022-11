Sempat Naik, Harga Minyak Jatuh karena Covid-10 Tiongkok

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak turun pada Senin (7/11/2022) memangkas kenaikan setelah tembus level tertinggi lebih 2 bulan, di tengah sinyal beragam Tiongkok, importir minyak mentah utama dunia, yang berpotensi melonggarkan pembatasan ketat Covid-19.

Harga minyak mentah Brent berjangka ditutup turun 56 sen menjadi US$ 98,01 per barel setelah di awal sesi sempat tembus US$ 99,56 per barel, level tertinggi sejak 31 Agustus.

BACA JUGA

Harga Minyak Melonjak meski Dibayangi Kenaikan Suku Bunga

Sedangkan harga minyak mentah AS West Texas Intermediate (WTI) turun 74 sen menjadi US$ 91,86 setelah sempat naik 74 sen tembus US$ 93,74 per barel, tertinggi sejak 30 Agustus.

Harga minyak naik di tengah rencana pemimpin Tiongkok mempertimbangkan membuka kembali ekonomi dari pembatasan ketat Covid-19. Namun rencana itu berjalan lambat dan tidak menetapkan batas waktu,. Demikian mengutip sejumlah sumber di Wall Street Journal.

"Pasar berpikir bahwa jika Tiongkok membuka ekonomi, itu akan memperketat pasokan secara signifikan dan memberi tekanan pada harga minhak," kata analis di Price Futures Group, Phil Flynn.

Namun hal yang membebani harga minyak yakni pejabat kesehatan Tiongkok akhir pekan lalu menegaskan kembali komitmen terhadap langkah-langkah pembatasan ketat Covid-19.

Sementara impor dan ekspor Tiongkok mengalami kontraksi pada Oktober. Meski demikian impor minyak mentah rebound (naik) ke level tertinggi sejak Mei 2022.

Hal lain yang mendukung harga miyak yakni pelemahan dolar AS terhadap euro pada Senin dan pound sterling. Melemahnya dolar membuat minyak dalam denominasi greenback lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya, sehingga mendorong harga minyak lebih tinggi.

BACA JUGA

Dolar Naik, Harga Minyak Mentah Dunia Turun

Harga minyak juga telah didukung ekspektasi pasokan ketat ketika embargo Uni Eropa terhadap ekspor minyak mentah lintas laut Rusia dimulai pada 5 Desember, meskipun kilang di seluruh dunia meningkatkan produksi.

"Bagi banyak orang, sepertinya akan ada perebutan minyak pada Desember, khususnya di zona euro," kata Direktur Energi Berjangka Mizuho Bob Yawger, di New York.

Pabrik penyulingan minyak AS pada kuartal ini akan menjalankan pabrik pada tingkat yang tinggi, mendekati atau di atas 90% dari kapasitas. Sementara penyulingan swasta terbesar Tiongkok, Zhejiang Petroleum and Chemical Co (ZPC), meningkatkan produksi diesel.

Kuwait Integrated Petroleum Industries Co (KIPIC) mengatakan pada Minggu bahwa fase pertama kilang Al Zour telah memulai operasi komersial.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: CNBC