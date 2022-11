Jelang Pengumuman Inflasi AS, Harga Emas Bervariasi

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas bervariasi pada Senin (7/11/2022) dekati level puncak 3 minggu yang dicapai hari sebelumnya, didukung pelemahan dolar. Sementara investor menantikan data inflasi AS Kamis (10/11/2022) yang dapat mempengaruhi kenaikan suku bunga Federal Reserve (The Fed).

Harga emas di pasar spot turun 0,34% pada US$ 1.674,49 per ons, setelah naik lebih 3% ke level tertinggi sejak 13 Oktober di US$ 1.681,69 pada akhir pekan lalu. Sementara harga emas berjangka AS naik 0,06% menjadi US$ 1.677,60.

"Pelemahan dolar dan turunnya imbal hasil obligasi membantu harga emas," kata ahli strategi pasar RJO Futures, Bob Haberkorn.

Dolar memperpanjang pelemahan ke level terendah lebih 1 minggu, membuat emas lebih menarik bagi pemegang mata uang lainnya.

Data pekan lalu menunjukkan pengusaha AS mempekerjakan lebih banyak karyawan dari yang diharapkan pada Oktober. Di sisi lain, kenaikan tingkat pengangguran 3,7% memicu bank sentral AS kurang agresif menaikkan suku bunga ke depan.

Meski emas dipandang sebagai lindung nilai inflasi, suku bunga tinggi meningkatkan biaya peluang memegang emas batangan.

"Jika The Fed mulai memperlambat kenaikan suku bunga ini, emas akan diuntungkan dan itulah yang kami lihat akhir pekan lalu, orang-orang masuk sebelum data CPI," kata Bob.

Laporan indeks harga konsumen (CPI) atau inflasi AS akan dirilis pada Kamis (10/11/2022). Trader saat ini memperkirakan peluang 67% kenaikan suku bunga 50 basis poin pada pertemuan Fed bulan Desember.

Investopr juga akan memantau pemilihan anggota Kongres AS atau dikenal pemilihan paruh waktu pada Selasa (8/11/2022), yang akan menentukan kendali kongres dan dapat memacu pergerakan di seluruh pasar.

Sumber: CNBC