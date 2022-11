Bursa AS Naik 3 Hari Beruntun Jelang Hasil Pemilu Paruh Waktu

New Yok, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street naik pada Selasa (8/11/2022) karena investor menunggu hasil pemilihan paruh waktu AS, yang dapat mempengaruhi tingkat pengeluaran dan regulasi pemerintah di masa depan.

Dow Jones Industrial Average naik 333,83 poin, atau 1,02%, menjadi 33.160,83. S&P 500 naik 0,56% menjadi 3.828,11. Nasdaq Composite naik 0,49% menjadi 10.616,20. Ketiga indeks di bursa AS menguat untuk hari ketiga berturut-turut.

Pelaku pasar di bursa AS mengharapkan Partai Republik mengambil kembali Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan mungkin memenangkan Senat ketika hasil mulai bergulir pada Selasa malam. Investor cenderung menyukai gagasan yang membatasi pengeluaran pemerintah, pajak, dan peraturan baru.

Secara keseluruhan, sejarah menunjukkan pasar cenderung naik di akhir tahun. Hal yang sama juga terjadi 12 bulan setelah pemilihan paruh waktu karena investor lega mendapatkan kejelasan tentang kebijakan masa depan.

"Kemenangan Demokrat yang mengejutkan di DPR dan Senat kemungkinan akan membebani pasar saham, karena pelaku pasar mungkin mengharapkan kenaikan pajak perusahaan tambahan," kata Jan Hatzius dari Goldman Sachs dalam sebuah catatan.

Sementara harga aset kripto jatuh setelah dua pertukaran kripto terbesar di dunia, Binance dan FTX, mencapai kesepakatan merger untuk memperbaiki “kegentingan likuiditas” terbaru. Bitcoin mencapai level terendah US$ 17.300,80, atau level terendah sejak November 2020.

Adapun SolarEdge Technologies naik 19% setelah melaporkan rekor pendapatan di kuartal terakhir. Di tempat lain, saham Kohl melonjak 7% setelah jaringan department store mengumumkan kepergian CEO-nya bulan depan.

Saham Lyft turun hampir 23% karena hasil kuartalan mengecewakan.

Sumber: CNBC