Harga Minyak Turun karena Kekhawatiran Permintaan Tiongkok

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak turun 2% pada perdagangan Selasa (8/11/2022) di tengah meningkatnya kekhawatiran permintaan bahan bakar karena Covid-19 memburuk di negara importir minyak mentah utama Tiongkok dan kegelisahan hasil pemilihan paruh waktu Amerrika Serikat (AS).

Harga minyak brent berjangka untuk pengiriman Januari turun US$ 2,34 menjadi US$ 95,59 per barel, melemah 2,4%. Sedangkan harga minyak mentah AS WTI turun US$ 2,64, atau 2,9%, menjadi US$ 89,15 per barel.

"Pasar hari ini skeptis seputar pemilihan paruh waktu, pasar menunggu untuk melihat apa hasilnya," kata Direktur Energi Berjangka Mizuho Bob Yawger, di New York.

Harga minyak kedua acuan pada Senin (7/11/2022) mencapai level tertinggi sejak Agustus di tengah laporan para pemimpin di Tiongkok sedang mempertimbangkan keluar dari pembatasan ketat Covid-19.

Namun kasus baru telah melonjak di Guangzhou dan kota-kota Tiongkok lainnya, meredupkan prospek pembukaan pembatasan.

"Meningkatnya kasus Covid-19 di Tiongkok masuk radar sebagian besar trader, karena lockdown on/of berlanjut," kata Wakil Presiden Perdagangan BOK Financial, Dennis Kissler.

Namun penurunan harga minyak dibatasi rendahnya pasokan bensin dan solar karena sebagian besar Amerika Serikat (AS) bersiap menghadapi cuaca dingin.

Sementaar pelaku pasar juga khawatir inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga dapat memicu resesi global, sehingga memangkas permintaan minyak.

BACA JUGA

Harga Minyak Melonjak meski Dibayangi Kenaikan Suku Bunga

EIA pada Selasa memangkas prospek permintaan energi AS untuk 2023. EIA mengatakan perkiraan produksi AS tahun depan turun 21% dari yang diperkirakan sebelumnya.

Stok minyak mentah AS diperkirakan telah meningkat sekitar 1,1 juta barel pekan lalu, jajak pendapat awal Reuters menunjukkan Senin.

Larangan Uni Eropa terhadap minyak Rusia, yang diberlakukan sebagai pembalasan atas invasi Rusia ke Ukraina, akan dimulai pada 5 Desember. Hal ini akan diikuti dengan penghentian impor produk minyak pada Februari. Moskow menyebut tindakannya di Ukraina sebagai "operasi khusus".

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: CNBC