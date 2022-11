Harga Emas Naik ke Level Psikologis US$ 1.700 karena Dolar

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas melonjak lebih 2% pada Selasa (8/11/2022) menjadi di atas level psikologis US$ 1.700 per ons, didorong penurunan dolar dan imbal hasil obligasi. Sementara fokus pasar tetap pada data inflasi Amerika Serikat (AS) akhir pekan ini.

Harga emas di pasar spot naik 2,2% menjadi US$ 1.711,87 per ons, level tertinggi sejak 7 Oktober. Sementara harga emas berjangka AS menguat 2,08% menjadi US$ 1.715,1.

"Tampaknya ada langkah risk-on besar yang telah mendorong saham naik dan membuat dolar melemah, dan mengangkat logam mulia pada gilirannya," kata analis OANDA Craig Erlam.

Harga emas juga telah menembus US$ 1.680 dan kemudian US$ 1.700. "Tembusnya level teknis tersebut dapat memberikan dorongan tambahan," kata Craig.

Indeks dolar turun 0,5% ke level terendah hampir 2 minggu, membuat emas batangan lebih menarik bagi pemegang mata uang lainnya. Adapun imbal hasil Treasury AS juga turun.

Data indeks harga konsumen (CPI) atau inflasi AS akan dirilis pada Kamis (10/11/2022). Para ekonom memperkirakan penurunan inflasi inti secara bulanan dan tahunan masing-masing menjadi 0,5% dan 6,5%.

"Jika inflasi terus melambat secara perlahan, akan menjadi pertanda baik bagi pasar secara umum dengan ekspektasi kenaikan suku bunga Fed lebih sedikit," kata Direktur Perdagangan Logam High Ridge Futures, David Meger.

Trader memperkirakan peluang 67% kenaikan suku bunga 50 basis poin pada Desember dan kemungkinan 33% kenaikan 75 bps.

Meskipun emas dipandang sebagai lindung nilai inflasi, suku bunga yang lebih tinggi meningkatkan biaya peluang memegang emas batangan.

Pelaku pasar juga fokus pada pemilihan paruh waktu AS pada Selasa.

Sementara harga perak naik 2,73% menjadi US$ 21,337 per ons, tertinggi sejak akhir Juni. Platinum menguat 1,9% menjadi US$ 997,96, dan paladium naik 1% menjadi US$ 1.915,64.

Sumber: CNBC