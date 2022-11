Austindo Nusantara Kejar Produksi CPO Naik 7% Tahun Ini

Jakarta, Beritasatu.com- PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT) mengejar produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) hingga akhir 2022 bertumbuh sebesar 7%.

CFO Grup PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT) Nopri Pitoy menyampaikan bahwa dibandingkan produksi CPO pada tahun 2021, perseroan mengincar produksi CPO tumbuh sebesar 7% pada tahun ini Dengan memasang target pertumbuhan tersebut, emiten kelapa sawit ini menargetkan kontribusi maksimal penjualan CPO terhadap pendapatan perseroan. "Kontribusi pendapatan CPO di tahun 2022 akan berkisar 99% dari total pendapatan ANJ di tahun 2022," ujar Nopri kepada Investor Daily, Rabu (9/11/2022).

Mengacu kinerja perseroan di sepanjang kuartal III 2022, perseroan berhasil mencetak pendapatan sebesar US$ 210,8 miliar, tumbuh 5,7% dibandingkan periode Januari-September 2021 sebesar US$190,9 miliar.

Sementara laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk mengalami penurunan menjadi US$ 21,3 dari semula U$24,7 miliar. Imbasnya, laba per saham juga ikut tergerus US$ 0.0075 menjadi US$ 0.0064 per saham.

Dilihat dari sisi produksi CPO pada kuartal III 2022, perseroan membukukan peningkatan produksi sebesar 1,8% daripada produksi CPO pada kuartal ketiga 2021 sebesar 200.661 metrik ton. Hasilnya, sepanjang periode Januari-September 2022, produksi CPO perseroan berhasil mencapai 204.220 metrik ton.

Di samping peningkatan produksi, perseroan juga mencatatkan peningkatan Harga Jual Rata-Rata (HJR) CPO sebesar 16,8% atau USD 878 per mt pada sembilan bulan yang berakhir pada September 2022. Peningkatan itu tergolong lebih tinggi dibandingkan HJR pada periode yang sama tahun lalu sebesar USD 752 per mt.

Demikain pula dengan HJR untuk palm kernel. Pada kuartal ketiga tahun ini HJR palm kernel tercatat meningkat sebesar 31,5%, atau naik sebesar US$ 630 per mt. HJR palm kernel oil juga mengalami peningkatan sebesar 51,9% menjadi US$ 1.509 per mt pada kuartal ketiga 2022 dari US$ 933 per mt pada periode yang sama 2021.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT) Lucas Kurniawan menambahkan bahwa dengan kembali dibukanya keran ekspor dan keringanan berupa pembebasan pungutan ekspor sampai akhir tahun, prospek bisnis kelapa sawit diproyeksikan masih akan terus tumbuh. "Kami perkirakan tren positif produksi CPO akan berlanjut sampai kuartal IV 2022," tutup Lucas.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily