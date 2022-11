Awal Perdagangan, IHSG Bergerak di Sekitar Garis Datar

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perdagangan Rabu (9/11/2022) dibuka menguat di tengah positifnya bursa saham Amerika Serikat (AS).

Berdasarkan data bursa yang diolah Beritasatu.com, hingga pukul 09.34 WIB, IHSG melemah 1,7 poin (0,04%) menjadi 7.049.

Adapun kumpulan saham unggulan yang tergabung dalam Investor33 tergerus menjadi ke 502,1. Indeks LQ45 melemah ke 1.004,1 dan Indeks syariah yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII) turun menjadi 616,5.

Bursa AS Wall Street Bursa AS Wall Street naik pada Selasa (8/11/2022) karena investor menunggu hasil pemilihan paruh waktu AS, yang dapat mempengaruhi tingkat pengeluaran dan regulasi pemerintah di masa depan. Dow Jones Industrial Average naik 333,83 poin, atau 1,02%, menjadi 33.160,83. S&P 500 naik 0,56% menjadi 3.828,11. Nasdaq Composite naik 0,49% menjadi 10.616,20. Ketiga indeks di bursa AS menguat untuk hari ketiga berturut-turut.

Sementara IHSG di Bursa Efek Indonesia (BEI) Selasa (8/11/2022), ditutup melemah 52,27 poin (0,74%) menjadi 7.050,13. Indeks bergerak dalam rentang 7.039,25-7.111,44 dengan nilai transaksi Rp 8,98 triliun.

Pelemahan indeks dipicu atas penurunan sejumlah sektor saham, seperti saham sektor material dasar 1,62%, infrastruktur 1,07%, dan sektor keuangan 0,83%. Sebaliknya, penguatan melanda saham sektor teknologi 1,29%, sektor kesehatan 0,54%, dan sektor konsumer primer 0,32%.

