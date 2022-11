Dampak Besar Pertemuan KTT G-20 bagi Perekonomian Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Tahun ini, Indonesia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah perhelatan KTT G-20 yang mengusung tema "Recover Together, Recover Stronger". Melalui tema ini, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia bahu-membahu, dan saling mendukung untuk pulih bersama, serta tumbuh lebih lebih kuat dan berkelanjutan pascapandemi Covid-19.

Sejalan dengan kepemimpinan dalam presidensi G-20 ini, Indonesia memegang peranan penting dalam mewujudkan berbagai inisiatif strategis dan transformasi yang dapat memberikan dampak global.

Tidak hanya memimpin pemulihan global dari pandemi Covid-19, lewat presidensi G-20, Indonesia berperan menciptakan berbagai kerja sama internasional yang kuat dan inklusif, melalui tiga pilar utama yaitu, arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, serta transformasi digital dan ekonomi.

Indonesia merupakan satu-satunya anggota ASEAN dan G-20 yang saat ini menduduki peringkat 10 dalam daftar paritas daya beli atau purchasing power parity di antara anggota G-20. Indonesia juga menjadi kekuatan pasar baru atau new established emerging market dengan PDB di atas US$ 1 triliun.

Penetapan Indonesia sebagai presidensi G-20 pada 2022 sendiri telah diumumkan sejak dua tahun lalu, tepatnya saat KTT G-20 berlangsung di Riyadh, Arab Saudi, pada 21-22 November 2020.

Prosesi serah terima sendiri dilaksanakan sekitar satu tahun lalu saat KTT G-20 berlangsung di Roma, Italia, pada 30-31 Oktober 2021. Ini merupakan pertama kalinya Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah KTT G-20 sejak pembentukannya pada 1999.

G-20 sendiri merupakan forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (UE) yang memiliki pendapatan menengah hingga tinggi, negara berkembang, hingga negara maju. Forum internasional ini merepresentasikan lebih dari 2/3 penduduk dunia, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia.

Adapun anggota G-20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat (AS), Arab Saudi, Australia, Argentina, Brasil, Indonesia, India, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Korea Selatan, Rusia, Prancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa.

Isu Utama

Forum G-20 membahas dua isu utama, yaitu finance track dan sherpa track. Finance track merupakan jalur pembahasan dalam forum G-20 yang membahas isu keuangan, seperti kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil, regulasi keuangan, serta perpajakan.

Dikutip dari situs resmi Bank Indonesia (BI), tercatat enam agenda prioritas yang akan dibahas dalam pertemuan financial track.

Pertama, exit strategy to support recovery yang membahas bagaimana forum G-20 melindungi negara-negara yang masih menuju pemulihan ekonomi, terutama negara berkembang, dari efek limpahan atau spillover exit policy yang diterapkan negara yang lebih dahulu pulih ekonominya dan umumnya adalah negara maju.

Kedua, adressing scarring effect to secure future growth untuk mengatasi dampak berkepanjangan atau scarring effect krisis dengan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan jangka panjang, memperhatikan ketenagakerjaan, rumah tangga, sektor korporasi, dan sektor keuangan.

Ketiga, payment system in digital era yang terkait standar pembayaran lintas batas negara serta prinsip-prinsip pengembangan mata uang digital yang dikeluarkan bank sentral (central bank digital currency/CBDC).

Keempat, sustainable finance akan membahas risiko iklim dan risiko transisi menuju ekonomi rendah karbon, dan sustainable finance atau keuangan berkelanjutan dari sudut pandang makroekonomi dan stabilitas keuangan

Kelima, financial inclusion: digital financial inclusion and SME finance dengan memanfaatkan open banking untuk mendorong produktivitas dan mendukung ekonomi dan keuangan inklusif bagi underserved community, yakni wanita, pemuda, dan UMKM, termasuk aspek lintas batas.

Keenam, international taxation yang membahas perpajakan internasional, terutama terkait implementasi framework atau kerangka bersama OECD/G-20 mengenai strategi perencanaan pajak yang disebut base erotion and profit shifting (BEPS).

Pertemuan yang dilaksanakan pada finance track dihadiri oleh menteri keuangan dan gubernur bank sentral masing-masing negara anggota G-20.

Sementara itu, sherpa track merupakan jalur pembahasan dalam forum G-20 di luar isu keuangan, seperti lapangan kerja, ekonomi digital, pertanian, pendidikan, budaya, kesehatan, lingkungan, pariwisata, anti-korupsi, urusan luar negeri, perdagangan, investasi, industri, serta pemberdayaan perempuan.

Pertemuan yang dilaksanakan pada sherpa track dihadiri oleh delegasi-delegasi dari masing-masing negara anggota dalam tiga jenis pertemuan, yaitu working group, enggagement group, hingga pertemuan tingkat menteri.

Kontribusi

Selama perjalanan menuju puncak acara KTT G-20, Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyusun dan menetapkan berbagai agenda dan kegiatan penunjang atau side event.

Ada 184 pertemuan yang terdiri dari satu konferensi tingkat tinggi, 20 pertemuan tingkat menteri dan gubernur bank sentral, 17 pertemuan tingkat sherpa/deputi 56 pertemuan tingkat kelompok kerja, dan 90 pertemuan tingkat enggagement group yang telah diadakan di 25 kota di seluruh Indonesia. Seluruh pertemuan tersebut diperkirakan dihadiri sekitar 21.500 delegasi negara anggota G-20 dari berbagai belahan dunia.

Pemerintah menargetkan penyelenggaraan forum G-20 memiliki dampak yang besar dalam bidang ekonomi, pembukaan lapangan kerja, promosi pariwisata, serta peran strategis dalam kebijakan pemulihan ekonomi dunia.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan banyak keuntungan yang diraih Indonesia terkait posisinya sebagai presidensi G-20. Sejak Desember 2021 hingga akhir 2022 telah digelar ratusan pertemuan tingkat menteri, kelompok kerja sama, hingga KTT yang dihadiri para kepala negara/pemerintah pada pertengahan November nanti.

Penyelenggaraan forum G-20 memberikan manfaat terhadap peningkatan konsumsi domestik hingga Rp 1,7 triliun dan kontribusi Rp 7,43 triliun bagi PDB Indonesia.

Penyelenggaraan forum G-20 juga diharapkan melibatkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang diperkirakan menyerap 33.000 tenaga kerja dan 700.000 lapangan kerja baru. Selain itu, forum ini juga diharapkan mendorong peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sebesar 1,8 juta hingga 3,6 juta kunjungan.

"Di samping itu tentu ada peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia, Red) dan kuantitas pekerja baru, promosi sektor pariwisata, dan kerja sama untuk mencapai target SDGs," terang Susiwijono saat berbicara dalam webinar "Presidensi G20: Pemulihan Kesehatan Global, Transformasi Digital, dan Transisi Energi" di Jakarta, Senin (31/10/2022).

Susiwijono memiliki keyakinan bahwa penyelenggaraan presidensi G-20 Indonesia akan membawa manfaat ekonomi 1,5 hingga 2 kali lebih besar secara agregat jika dibandingkan dengan penyelenggaraan acara Annual Meeting IMF-World Bank di Bali pada 2018.

Diketahui, penyelenggaraan Annual Meeting IMF-World Bank 2018 di Bali yang berlangsung selama 7 hari, ada 19.056 peserta yang datang dari 144 negara.

Laporan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan dampak langsung gelaran pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia senilai Rp 6,9 triliun. Komponen itu meliputi pengeluaran delegasi, biaya konstruksi, dan biaya operasional.

Sebagai pemegang presidensi G-20, pemerintah juga cukup sibuk sepanjang 2022. Pemerintah Indonesia membelanjakan Rp 675 miliar dari APBN untuk seluruh rangkaian acara G-20. Namun, angka tersebut di luar anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan penataan kawasan yang dibelanjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengakui event G-20 telah membangkitkan kembali dunia pariwsata di Tanah Air, terutama di Bali. Ratusan forum G-20 telah mempromosikan dunia pariwisata Indonesia.

“Rangkaian event G-20 memberi pesan yang kuat dan meluas bahwa kawasan wisata di Indonesia sudah aman untuk kembali dikunjungi,” ujar Sandiaga Uno.

Pertemuan puncak KTT G-20 juga membawa dampak positif bagi sektor pariwisata di Pulau Dewata. Pasalnya okupansi atau tingkat hunian hotel di Bali, yang biasanya kurang dari 50%, kini mengalami peningkatan hingga 100%. Peningkatan tersebut karena banyak wisatawan asing maupun delegasi G-20 menginap di Bali.

Saat ini terdapat 22 hotel di berbagai kawasan di Bali yang menyediakan lebih dari 8.000 kamar. Hotel tersebut, antara lain berada di Nusa Dua, Kuta, Jimbaran, Sanur, Seminyak, dan Tanjung Benoa. Dari 22 hotel itu tersedia 26 kamar kelas presidential suite. Selain itu, terdapat alternatif hotel lainnya yang menyediakan 13 kamar presidential suite, sehingga bisa menampung 39 tamu VVIP.

Ketua Perhimpuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali yang juga Wakil Gubernur (Wagub) Bali, Cok Korda Oka Artha Ardana Sukawati mengatakan secara keseluruhan tingkat hunian hotel di Bali baru mencapai 40% setelah dibukannya penerbangan internasional pada Februari lalu.

"Berbicara tentang okupansi atau tingkat hunian hotel di Bali secara keseluruhan baru mencapai 40%, namun ada beberapa hotel yang tingkat huniannya mencapai 100%," katanya di Bali, Senin (31/10/2022).

Wagub yang sering disapa Cok Ace ini menjelaskan tingkat hunian hotel baru mencapai 40% dengan jumlah kamar mencapai 140.000 unit, masih jauh jika dibandingkan sebelum pandemi Covid-19, yakni di atas 70%.

"Peningkatan hunian hotel imbas dari pelaksanaan KTT G-20 memang benar, tetapi yang terpenting adalah untuk mendapatkan pengakuan dunia bahwa Bali aman dan penanganan Covid-19 dilakukan dengan baik," jelasnya.

Tentu besar harapan pemerintah terhadap penyelenggaraan KTT G-20 akan memberikan dampak perekonomian. Terlebih, pemerintah sudah menghabiskan dana sebesar Rp 526,54 miliar untuk memperbaiki dan mempercantik kawasan Nusa Dua sebagai lokasi utama penyelenggaraan kegiatan KTT G-20.

Tujuan semua itu adalah ekonomi Indonesia bisa ikut terakseleras, selain tentunya reputasi Indonesia sebagai tuan rumah ikut terdongkrak di mata dunia internasional.

