Pemegang Saham YELO Restui Right Issue 15,3 Miliar Saham

Jakarta, Beritasatu.com - Setelah resmi mengantongi restu dari pemegang saham, PT Yelooo Integra Datanet Tbk (YELO) bersiap menggelar Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau right issue dengan melepas sebanyak 15,3 miliar saham, dengan nominal Rp 100 per lembar. Adapun total dana maksimal yang dihimpun dari rencana right issue sebesar Rp 1,53 triliun.

Direktur Utama YELO Wewy Susanto mengatakan, aksi korporasi ini demi memperkuat pengembangan Viberlink sebagai layanan unggulan perseroan dalam penyediaan internet cepat dan terjangkau ke seluruh pelosok desa.

"YELO melalui anak usaha Viberlink terus berupaya mewujudkan pemerataan konektivitas ke desa-desa di Indonesia,” jelas Wewy kepada Investor Daily, di Jakarta, Rabu (9/11/22).

BACA JUGA

Pendapatan Yelooo Integra Datanet Naik 212,75%

Seperti diketahui, layanan internet Viberlink memanfaatkan kabel serat optik 100 persen dengan kecepatan mencapai 100 mbps sampai dengan 1Gbps per rumah. Perseroan menargetkan layanan ini bisa dinikmati di 592 kota kabupaten dan 18.000 desa di pulau jawa.

Tidak berhenti di situ, Viberlink juga meluncurkan Viberlink Academy untuk melatih dan menciptakan tenaga andal di bidang pemasaran dan pemasangan teknologi fiber optic. Program ini diharapkan dapat melahirkan entrepreneur baru dan lapangan kerja bagi 2.000 orang.

"Dampak sosial ekonomi dan pembangunan digital ecosystem di desa, akan ikut membantu pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia,” ujarnya.

BACA JUGA

Sambut Era Metaverse, YELO Gandeng Kioson

Perseroan mengutip laporan dari Google, Temasek, dan Bain & Company yang memproyeksikan ekonomi digital bisa mencapai US$ 77 miliar pada 2022. Nilainya terus meningkat hingga US$ 130 miliar pada 2025 dan diprediksi pada 2030 akan tumbuh tiga kali lipat senilai US$ 220-US$ 360 miliar.

“Melalui Viberlink, YELO berharap dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi digital terutama wilayah desa pelosok, baik untuk kegiatan pendidikan, pertanian, maupun industri kreatif sehingga mampu berkembang pesat,” kata dia.

Wewi optimis, perseroan berpotensi menerima pendapatan hingga Rp 1 miliar dari Viberlink atau penyedia Internet Service Provider (ISP) berkecepatan tinggi.

BACA JUGA

IHSG Menguat, Saham TMAS dan YELO di Puncak Top Gainers

Pascaakuisisi PT Telemedia Komunikasi Pratama (TKP), YELO akan memfokuskan kerja untuk pengembangan jaringan infrastruktur fber optik yang sementara ini akan dikerjakan pada pulau Jawa dan Jawa Tengah.

Hal itu dilakukan perseroan untuk mendukung bisnis baru pada bidang ISP untuk menyediakan internet berkecepatan tinggi pada desa-desa dengan harga yang terjangkau pada desa-desa di Indonesia.

"Untuk pengembangan infrastruktur fiber optic perseroan menganggarkan investasi dari belanja modal tahun 2022 sebesar Rp 20 miliar yang bersumber dari internal,” tandas Wewi.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily