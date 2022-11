Harga Jual Naik, TINS Cetak Laba Bersih Rp 1,14 Triliun

Jakarta, Beritasatu.com - PT Timah Tbk (TINS) berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 1,14 triliun pada sembilan bulan 2022, atau naik 87% dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 612 miliar.

Kenaikan kinerja perseroan ini didorong peningkatan harga jual logam timah, efisiensi di seluruh rantai bisnis, penurunan interest bearing debt, dan konsistensi peningkatan kinerja anak usaha segmen non-timah.

Hingga kuartal III-2022, perseroan berhasil merealisasikan peningkatan kinerja keuangan dengan mencatat kenaikan pendapatan 5% (yoy) menjadi Rp 10,2 triliun dari Rp 9,7 triliun.

Produsen sekaligus eksportir timah ini mencetak kenaikan laba operasi 26% (yoy) menjadi Rp 1,5 triliun dari Rp 1,2 triliun, serta kenaikan EBITDA 21% (yoy) menjadi Rp 2,2 triliun.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko TINS, Fina Eliani mengatakan, perseroan optimistis dapat membukukan kinerja positif hingga akhir 2022.

"Perseroan akan terus konsisten menjalankan efisiensi di seluruh rantai bisnis, serta mendorong peningkatan kinerja anak usaha,” jelas Fina Eliani, di Jakarta, Rabu (9/11/2022).

Sementara itu, posisi nilai aset perseroan pada kuartal III-2022 menunjukkan angka Rp 13,3 triliun, turun 10% dibandingkan posisi akhir 2021 sebesar Rp 14,7 triliun. Posisi liabilitas BUMN ini juga turun menjadi Rp 6,1 triliun atau 27% dibandingkan posisi akhir 2021 sebesar Rp 8,4 triliun.

Di sisi lain, ekuitas TINS berada pada posisi Rp 7,1 triliun, naik 13% dibandingkan akhir tahun lalu Rp 6,3 triliun. Posisi kas dan setara kas perseroan juga naik, yakni 27% menjadi Rp 1,4 triliun dari periode sama tahun lalu Rp 1,1 triliun. Pinjaman bank, liabilitas supplier financing, dan utang obligasi turun menjadi Rp 3 triliun dari sebelumnya Rp 5,1 triliun.

Fina menjelaskan, indikasi baiknya performa finansial perseroan juga terlihat dari beberapa rasio seperti quick ratio sebesar 43%, current ratio 191%, gross profit margin 22%, net profit margin 11%, debt to asset ratio 22%, dan debt to equity ratio sebesar 42%.

Sebagai kinerja operasi, PT Timah telah memproduksi bijih timah 14.502 ton sepanjang Januari-September 2022, turun 19% dibandingkan periode tahun lalu 17.929 ton. Dari jumlah tersebut 35% atau 5.004 ton berasal dari penambangan darat, sedangkan 65% atau 9.498 ton berasal dari penambangan laut.

“Produksi logam timah pada sembilan bulan 2022 tercatat sebesar 14.130 metrik ton, turun 26% dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar 19.120 metrik ton,” sambung Fina.

Penjualan logam timah pada kuartal I-III 2022 tercatat sebesar 15.325 metrik ton, turun 20% dibandingkan periode sama tahun lalu 19.059 metrik ton.

Meski volume penjualan menurun, perseroan mencatatkan harga jual rerata logam timah pada sembilan bulan 2022 sebesar US$ 35.026 per metrik ton, naik 16% dibandingkan Januari-September 2021 sebesar US$ 30.158 per metrik ton.

