Harga Minyak Melemah karena Persediaan AS Meningkat

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak melemah pada Rabu (9/11/2022) setelah data industri menunjukkan bahwa persediaan minyak mentah AS naik dari yang diperkirakan. Pelemahan harga minyak juga di tengah kekhawatiran kenaikan kasus Covid-19 di Tiongkok sebagai importir utama minyak sehingga akan mengganggu permintaan bahan bakar.

Harga minyak mentah berjangka Brent turun US$ 1,68, atau 1,7%, menjadi US$ 93,68 per barel, sementara harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS jatuh US$ 1,64, atau 1,8%, menjadi US$ 87,27 per barel.

Persediaan minyak mentah AS naik sekitar 5,6 juta barel untuk pekan yang berakhir 4 November, menurut sumber pasar mengutip data American Petroleum Institute (API). Sementara tujuh analis yang disurvei Reuters memperkirakan rata-rata persediaan minyak mentah akan naik sekitar 1,4 juta barel.

Pada pekan lalu, pasar berharap Tiongkok dapat melonggarkan pembatasan Covid-19. Namun pada akhir pekan, pejabat kesehatan negara itu mengatakan akan tetap berpegang pada pendekatan "pembersihan dinamis" mengantisipasi kasus baru.

Kasus Covid-19 di Guangzhou dan kota-kota Tiongkok lainnya melonjak. Jutaan penduduk di pusat manufaktur global itu diminta melakukan tes Covid-19 pada Rabu.

“Dengan skenario (pembukaan kembali Tiongkok) yang didorong kembali, ditambah peningkatan persediaan minyak AS, menyiratkan permintaan AS meredup, resesi kembali dengan kekuatan penuh,” kata Managing Partner SPI Asset Manajemen, Stephen Innes, kata dalam sebuah catatan.

Sementara data API menunjukkan persediaan bensin AS naik sekitar 2,6 juta barel, dibanding perkiraan analis 1,1 juta barel.

Pasar akan mendapatkan pandangan lebih lanjut soal permintaan di ekonomi terbesar dunia dengan rilis data inventaris resmi AS dari Administrasi Informasi Energi.

Adapun Uni Eropa akan melarang impor minyak mentah Rusia pada 5 Desember dan produk minyak Rusia pada 5 Februari, sebagai pembalasan atas invasi Rusia ke Ukraina. Rusia menyebut tindakannya di Ukraina sebagai "operasi khusus".

Sumber: CNBC