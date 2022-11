Artis Hollywood, Musk, dan CEO Perusahaan Global Hadiri G-20

Jakarta, Beritasatu.com - Aktris Hollywood Anne Hathaway direncanakan menghadiri acara puncak pertemuan forum pengusaha B-20 di Bali pada 13-14 November 2022 sebagai rangkaian KTT G-20 pada 14-16 November 2022. Hathaway akan hadir secara virtual sebagai perwakilan duta dari Badan PBB untuk perempuan, UN Women.

Akun Twitter resmi B-20 dikutip Jumat (11/11/2022) mengumumkan, pemeran Catwoman dalam film Batman: The Dark Knight Rises itu akan menjadi pembicara pada sesi “Accelerating economic transformation and inclusive productivity growth”

Forum B-20 juga mengumumkan bahwa CEO Tesla dan Twitter Elon Musk, akan menjadi pembicara membahas tema "Menavigasi Disrupsi Masa Depan Inovasi Teknologi Global".

B20 Summit Indonesia sebagai forum dialog komunitas bisnis global, merupakan salah satu rangkaian acara G-20 di bawah Sherpa Track atau Jalur Sherpa. B20 dibentuk pada 2010 melibatkan banyaknya perusahaan-perusahaan dan organisasi bisnis.

Pada acara B20 di Bali ada sekitar 2.000 delegasi dari 69 negara. Mereka umumnya merupakan pemimpin perusahaan multinasional dan kepala institusi global.

Selain Musk dan Hathaway, pembicara ternama lainnya yang dijadwalkan hadir pada B20 adalah pemimpin bisnis dunia, kepala institusi, termasuk pejabat negara.

Berikut daftarnya:

1. CEO dan Co-Founder Grab Anthony Tan

2. CEO Binance Changpeng Zhao

3. Diretur PT Indofood Sukses Makmur Tbk Axton Salim.

4. Founder and Executive Chairman, Tony Blair Institute for Global Change Tony Blair

5. CEO Unilever Alan Jope

6. Managing Director of Development Policy and Partnership, World Bank Mari Elka Pangestu

7. Global Managing Director, McKinsey & Company Bob Sternfels

8. CEO Manulife Roy Gori

9. President Freeport-McMoRan Kathleen L Quirk

10. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

11. Menkeu Sri Mulyani

12. Ketua OJK Mahendra Siregar

13. Founder and Executive Chairman of the World Economic Forum (WEF) Klaus Schwab

14. Secretary General of the International Chamber of Commerce (ICC) John Denton

15. Co-Founder of SES and Loral-Teleport Europe Candace Johnson

16. Group Chief Executive Strategy & Consulting, Accenture, Jack Azagury

17. President Director of PT Unilever Indonesia Tbk Ira Noviarti

18. Assistant Secretary-General and CEO of the United Nations Global Compact (UNGC) Sanda Ojiambo

19. Director General of Confederation of Indian Industry (CII) Chandrajit Banerjee

20. The Economist Impact Andrew Staples

21. CEO of Orestia Maria Fernanda Garza

22. President and CEO of SHRM (the Society for Human Resource Management) Johnny C Taylor

23. Managing Director of Confederation of German Employers' Associations Renate Hornung-Draus

24. UN Special Envoy for Climate Action and Finance Mark Carney

25. Chief Economist, Shell plc Mallika Ishwaran

26. Group Chairman, HSBC Holdings Mark Tucker

27. Founder and Managing Director of Eco-Business Jessica Cheam

28. CEO of Rafako Radosław Domagalski-Łabędzki

30. CEO of BloombergNEF Jon Moore

31. Chief Executive, Business Council of Australia Jennifer Westacott

32. Executive Vice Chairperson of Apollo Hospitals Enterprise Limited Shobana Kamineni

33. Executive Chair of Hyundai Motor Company Chung Eui-Sun

34. Chief Executive Officer of Orestia Mexico, Chair of International Chamber of Commerce, and IAC Member, Maria Fernanda Garza

