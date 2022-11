Harga Minyak Menguat karena Data Inflasi AS Melunak

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak naik 1% pada Kamis (10/11/2022) karena data inflasi AS lebih rendah dari perkiraan mengimbangi kekhawatiran pembatasan Covid-19 di Tiongkok yang merugikan permintaan bahan bakar.

Setelah 3 hari mengalami penurunan, harga minyak mentah berjangka menguat ditopang rilis data inflasi AS. Hal ini memunculkan harapan investor bahwa Federal Reserve (The Fed) akan meredam kenaikan suku bunganya, sehingga mendukung permintaan minyak.

BACA JUGA

Harga Minyak Melemah karena Persediaan AS Meningkat

"Data indeks harga konsumen (inflasi) bisa menjadi titik balik yang didambakan investor,” kata analis OANDA, Craig Erlam.

Minyak mentah Brent naik US$ 1,02 (1,1%) pada US$ 93,67, sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate AS menguat 0,8% menjadi US$ 84,67.

Indeks dolar AS juga turun lebih 2%, karena data ekonomi yang cerah membuat investor menjauh safe-haven menuju aset berisiko termasuk minyak. Melemahnya dolar membuat minyak dalam denominasi greenback lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya.

Namun Tiongkok sedang berjuang melawan peningkatan infeksi Covid-19 di beberapa kota vital secara ekonomi, termasuk Beijing.

"Kekhawatiran pembatasan mobilitas membatasi kenaikan harga minyak mentah," kata analis komoditas UBS, Giovanni Staunovo.

Di pusat manufaktur Guangzhou, jutaan penduduk diperintahkan untuk dites pada Rabu (9/11/2022).

"Sementara penarikan pasukan Rusia dari Kherson di Ukraina menahan kenaikan harga," kata analis di Kpler, Matt Smith.

BACA JUGA

Harga Minyak Turun karena Kekhawatiran Permintaan Tiongkok

Minyak mentah melonjak awal tahun 2022 karena invasi Rusia ke Ukraina meningkatkan kekhawatiran pasokan. Brent mendekati rekor tertinggi US$ 147 per barel. Sejak itu, harga minyak jatuh di tengah kekhawatiran resesi.

Brent telah turun lebih 6% minggu ini.

Pasar juga berada di bawah tekanan pada Rabu akibat persediaan minyak mentah AS, naik 3,9 juta barel ke level tertinggi sejak Juli 2021.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: CNBC