Fed Dinilai Pertimbangkan Data Inflasi AS, Harga Emas Naik

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas menguat lebih 2% pada Kamis (10/11/2022) ke level tertinggi lebih dari dua bulan karena data menunjukkan inflasi AS sedikit mereda pada Oktober, mengangkat harapan bahwa Federal Reserve (The Fed) akan mengadopsi pendekatan yang kurang agresif untuk kenaikan suku bunga.

Harga emas di pasar spot naik 2,8% menjadi US$ 1.753,34 per ons dan harga emas berjangka AS melonjak 2,5% menjadi US$ 1.756,90.

Departemen Tenaga Kerja menyebut indeks harga konsumen (consumer price index/CPI) AS naik 0,4% pada Oktober dan 7,7% dari periode yang sama tahun lalu. Ekonom yang disurvei oleh Reuters memperkirakan kenaikan 0,6%

"Ketika kita mulai melihat data yang menunjukkan bahwa inflasi turun, ada ekspektasi bahwa the Fed akan mulai memperlambat kenaikan suku bunga," kata Direktur Perdagangan Logam High Ridge Futures, David Meger.

“Oleh karena itu, tekanan pasar emas selama beberapa bulan terakhir bisa terlepas, emas sekarang memiliki kemampuan bergerak lebih tinggi.”

Mengikuti data AS, dolar turun 2% ke level terendah hampir 2 bulan, membuat emas lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya.

Adapun imbal hasil Treasury AS 10-tahun turun ke level terendah 1 bulan.

Dana berjangka Fed sekarang memperkirakan peluang 72% kenaikan 50 basis poin pada pertemuan kebijakan Fed Desember.

Harga emas sangat sensitif terhadap suku bunga AS, karena hal ini meningkatkan biaya peluang memegang emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil.

"Laporan inflasi yang membuat pasar yakin bahwa Fed dapat menurunkan kecepatan kenaikan suku bunga setengah poin dan mungkin dilakukan pengetatan setelah pertemuan FOMC Maret," kata analis OANDA, Edward Moya, dalam sebuah catatan.

Sementara harga perak naik 3,1% menjadi US$ 21,67 per ons, platinum melonjak 5,6% menjadi US$ 1.040,06, tertinggi sejak Maret. Adapun Palladium menguat 5,7% menjadi US$ 1.971,47.

