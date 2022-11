Jadi Inisiator Pengelola Sumber Daya Air, Indra Karya Raih 3 Penghargaan

Jakarta, Beritasatu.com - PT Indra Karya (Persero) meraih tiga kategori penghargaan dalam ajang BUMN Branding & Marketing Award 2022. Penghargaan tersebut yakni The Best CEO sebagai Inisiator Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) di Indonesia, Bronze Winner pada kategori Brand Identity di bidang branding, dan Bronze Winner pada kategori Technology Enhancement di bidang marketing.

“Pencapaian ini berkat komitmen Indra Karya yang mengedepankan sikap adaptif dan inovatif sebagai kunci sukses bagi entitas konsultan agar bisa terus menjadi pemimpin dalam memberikan berbagai layanan konsultansi di Indonesia,” ujar Direktur Utama Indra Karya Gok Ari Joso Simamora, Jumat (11/11/2022).

Gok Ari mengungkapkan, hingga saat ini, Indra Karya sebagai BUMN telah berkontribusi lebih dari 60% di bidang SDA dan energi baru terbarukan yaitu menghadirkan program layanan teknologi di bidang pengembangan SDA dengan sebutan Program Smart Water System sebagai solusi pengelolaan air bersih yang terintegrasi dan mendorong kolaborasi di setiap pelaksanaan programnya di lapangan.

“Kompetensi yang dimiliki oleh Indra Karya diharapkan tidak hanya berdampak pada creating shared value bagi perusahaan namun juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Pengembangan teknologi inovasi Smart Water System ini, misalnya. Teknologi ini mampu mendeteksi data by name by address sehingga memudahkan pemantauan dalam memberikan layanan air bersih untuk masyarakat, terutama masyarakat di daerah terpencil yang kesulitan mengakses kebutuhan air bersih,” jelas Gok Ari.

Menurut Gok Ari, teknologi Smart Water System lahir berkat konsistensi terhadap dua sikap yang dilakukan oleh perseroan tersebut dalam rangka menciptakan brand experience bagi pelanggan secara menyeluruh akhirnya menjadikan Indra Karya berbeda dari perusahaan lain dan memberi kepuasan atas performa layanan produk jasa yang diberikan.

“Kita harus menunjukkan bahwa BUMN menanamkan mindset adaptasi, kolaborasi dan menjaga harmonisasi sebagai kunci dalam menjalankan bisnis yang kuat sebagaimana arahan dari Menteri BUMN,” tambahnya.

Gok Ari mengatakan, BUMN Branding & Marketing Award 2022 ini menjadi ajang bagi Indra Karya untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi terbaiknya sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki tak hanya untuk skala nasional namun juga global.

“Sebagai perusahaan konsultan BUMN yang bergerak di sektor Infrastruktur, Indra Karya kian mempersiapkan diri untuk menjadi player besar dalam konsultansi infrastruktur handal menuju pasar global,” tutupnya.

Penganugerahan BUMN Branding & Marketing Award 2022 ini merupakan penganugerahan tahun ke sepuluh yang diselenggarakan oleh media BUMN Track untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan berkinerja unggul yang memiliki inovasi di bidang branding dan marketing.

Sebanyak 48 peserta yang lolos dari total 97 peserta terdiri dari perusahaan BUMN dan anak perusahaan BUMN turut berkompetisi pada ajang 10th BUMN Branding and Marketing Award 2022.

Sumber: Investor Daily