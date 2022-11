Industri Asuransi Rilis Tabel Morbiditas, 35 Penyakit Ini Ditanggung

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah pemangku kepentingan di sektor industri asuransi jiwa meluncurkan Tabel Morbiditas Indonesia edisi pertama untuk penyakit kritis. Tabel ini menunjukkan jumlah individu yang mudah kena risiko penyakit, sakit dan penyakit menular di setiap umur dibandingkan individu-individu yang telah kena penyakit, sakit, atau berpenyakit menular di setiap usia.

Para pemangku kepentingan itu di antaranya Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), PT Reasuransi Indonesia Utama (Indonesia Re) dan Swiss Reinsurance Company Ltd (Swiss Re). Penyusunan tabel morbiditas didasari atas kebutuhan industri asuransi jiwa atas acuan standar bagi para aktuaris dalam mengembangkan produk dan penetapan premi. Lebih khusus pada produk asuransi jiwa dan kesehatan yang memiliki perlindungan terhadap penyakit kritis.

Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon mengungkapkan, peluncuran Tabel Morbiditas Indonesia yang pertama ini merupakan cita-cita bersama seluruh pelaku industri asuransi jiwa. Terbitnya tabel morbiditas ini merupakan salah satu komitmen industri asuransi jiwa untuk memperkuat perlindungan kepada para pemegang polis melalui penetapan nilai premi yang lebih berimbang.

"Sejak awal pembentukannya, AAJI mendukung penuh tim penyusun untuk saling berkolaborasi menciptakan sebuah acuan bagi seluruh pelaku industri dalam menetapkan premi yang berimbang bagi perusahaan dan nasabah khususnya untuk produk asuransi jiwa yang memiliki manfaat proteksi penyakit kritis," jelas Budi dalam peluncuran Tabel Morbiditas Indonesia untuk penyakit kritis Rabu (10/11/2022).

Dia menerangkan, peluncuran tabel morbiditas ini merupakan wujud nyata dari transformasi industri asuransi jiwa. Terutama dalam rangka menciptakan industri asuransi jiwa yang berkualitas, sehat dan bertumbuh serta dicintai masyarakat Indonesia.

Tabel morbiditas disusun berdasarkan 11,5 juta data eksposur dan 68.000 data klaim yang dikumpulkan berdasarkan pengalaman perusahaan asuransi jiwa pada periode 2013-2017. Proses pengumpulan data merupakan proses yang paling penting dan membutuhkan waktu yang cukup panjang guna mendapatkan hasil mencerminkan tingkat morbiditas industri asuransi di Indonesia.

Hasil dari analisis dan kesimpulan yang didapatkan, tabel morbiditas ini menyajikan data mengenai 35 jenis penyakit kritis. Sebagian besar diantaranya telah ditanggung oleh perusahaan asuransi jiwa.

Advisor Departemen Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan (IKNB OJK) Sumarjono menjelaskan, pihaknya mendukung langkah industri ini. Tabel morbiditas adalah bagian dari memperketat penerapan tata kelola perusahaan sebagai dasar penetapan premi pada produk asuransi jiwa dan kesehatan terutama untuk proteksi penyakit kritis.

"OJK senantiasa mendukung setiap langkah yang ditempuh oleh industri asuransi jiwa untuk meningkatkan kualitas bisnis dan pelayanannya kepada nasabah. Dengan diterbitkannya tabel morbiditas khusus penyakit kritis ini, kami berharap industri asuransi jiwa dapat memberikan nilai premi yang berimbang kepada nasabah serta dengan tetap memperhatikan kelangsungan bisnis industri asuransi jiwa," jelas Sumarjono.

Berikut penyakit kritis yang ditanggung perusahaa asuransi jiwa

1 Kanker

2 Serangan jantung

3 Stroke

4 Penyakit Alzheimer

5 Open Heart Surgery to Aorta

6 Coronary Artery Bypass Grafting

7 Penyakit Crohn

8 Pembedahan katup jantung

9 Gagal ginjal

10 Other Serious Coronary Artery Disease

11 Kelumpuhan

12 Hipertensi Pulmonal Primer

13 Lupus Eritematosus sistemik

14 Angioplasty and Other Invasive Treatment for Coronary Artery

15 Ulcerative Colitis

16 Penyakit hati kronis

17 Penyakit paru kronik

18 Koma

19 Penyakit Parkinson

20 Kehilangan pendengaran total

21 Anemia Aplastik

22 Meningitis bakteri

23 Tumor jinak di otak

24 Ensefalitis

25 Hepatitis Virus Fulminan

26 HIV karena transfusi darah

27 Kehilangan kemampuan bicara

28 Luka bakar besar

29 Trauma kepala berat

30 Transplantasi organ penting

31 Penyakit motor meuron

32 Sklerosis ganda (Multiple)

33 Mascular Dystrophy

34 Kelumpuhan

35 Poliomyelitis

Sumber: Investor Daily