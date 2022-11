Nilai MoU di B-20 Investment Forum Capai US$5 Miliar

Bali, Beritasatu.com - B-20 Investment Forum berhasil menghasilkan lebih dari 20 perjanjian kerja sama antara perusahaan-perusahaan dengan nominal mencapai $5 miliar. Bahkan diperkirakan jumlahnya bisa lebih. Adapun perjanjian-perjanjian ini di antaranya berkaitan dengan upaya net zero emission.

"Forum Investasi B-20 adalah jalur untuk memastikan peluang investasi kami juga merespons transformasi bisnis (menuju net zero, red)," ucap B-20 Indonesia Chair Shinta Kamdani di B-20 Investment Forum di Bali Nusa Dua Convention Center, Jumat (11/11/2022).

"Forum Investasi B-20 akan memperlihatkan lebih dari 20 perjanjian senilai $5 miliar dan ini jumlahnya akan terus bertambah," imbuhnya.

Pertamina Power Indonesia (Pertamina NRE) menjadi salah satu perusahaan yang mencetak kerja sama di B-20 Investment Forum.

Pertamina NRE bersama dua perusahaan energi multinasional Keppel New Energy Pte Ltd dan Chevron New Energies International Pte Ltd sepakat untuk mengeksplorasi proyek pengembangan hidrogen hijau dan amonia hijau tertentu, dengan menggunakan energi terbarukan yang lokasi utamanya berada di Sumatera.

Dalam joint study agreement ini, ketiga perusahaan akan menjajaki kelayakan pengembangan fasilitas hidrogen hijau. Diperkirakan kapasitas produksi fasilitas ini mencapai minimal 40.000 ton per tahun yang didukung oleh setidaknya 250-400 MW energi panas bumi pada tahap awal. Fasilitas produksi hidrogen akan memiliki potensi untuk ditingkatkan hingga 80.000 dan 160.000 ton per tahun yang bergantung pada ketersediaan energi panas bumi serta permintaan pasar.

“Pengembangan hidrogen hijau dan amonia hijau memiliki peran penting dalam roadmap net zero emissions Indonesia. Dengan potensi tersebut, kami percaya bahwa Indonesia juga akan memainkan peran kunci dalam produksi hidrogen hijau di Asia," ucap CEO Pertamina NRE Dannif Danusaputro.

"Kami sangat antusias dengan kolaborasi strategis ini karena kami percaya bahwa Keppel dan Chevron adalah perusahaan terkemuka yang memiliki visi yang sama dalam transisi energi seperti kami," imbuhnya.

Peran Dunia Usaha dan Penurunan Emisi

Sebagaimana diketahui, B-20 Investment Forum digelar bersamaan dengan Indonesia Net Zero Summit 2022. Keduanya merupakan side event dari gelaran B-20 Summit. Dalam pidatonya, Shinta mengajak sektor swasta untuk menerapkan praktik-praktik berkelanjutan. Apalagi mengingat Indonesia telah meluncurkan enhanced nationally determined contribution (ENDC). Target penurunan emisi yang semulanya 29% kini menjadi 31,89% dengan upaya sendiri. Sedangkan target penurunan emisi dengan dukungan internasional meningkat dari 41% menjadi 43,20% pada ENDC.

"Dunia usaha memiliki peran yang penting. Perlu lebih banyak lagi perusahaan yang beralih ke praktik-praktik yang lebih berkelanjutan. Para pemimpin usaha pun sudah mulai menyadari bahwa ancaman iklim bisa berdampak pada bisnis mereka," tegas Shinta.

Sumber: BeritaSatu.com