B-20 Investment Forum Jadi Ladang Kerja Sama Menuju Net Zero Emission

Penandatanganan JSA oleh Chevron New Energies International Pte. Ltd., Pertamina Power Indonesia (Pertamina NRE), dan Keppel New Energy Pte. Ltd. yang disaksikan oleh Menkomarves, Luhut Pandjaitan; Menteri Investasi Indonesia sekaligus Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia; CEO PT Pertamina (Persero) sekaligus Ketua Satuan Tugas B20 Energy, Sustainability, and Climate, Nicke Widyawati; serta CEO Keppel Infrastructure, Cindy Lim. (Foto: Beritasatu Photo/Jayanti Nada Sofa)