Menko Luhut Minta Negara Maju Tak Ganggu Program Hilirisasi

Bali, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meminta negara maju tidak mempermasalahkan jika negara berkembang seperti Indonesia memproses bahan mentahnya di dalam negeri. Pernyataan ini berkaitan dengan upaya hilirisasi yang tengah digencarkan pemerintah.

"Kepada para negara maju, biarkanlah negara berkembang seperti Indonesia memproses bahan mentah di dalam negeri. Kalian berinvestasilah di Indonesia karena ini membantu negara berkembang seperti Indonesia untuk mengatasi kemiskinan dengan memperkenalkan hilirisasi," jelas Luhut dalam acara BNEF Summit, di Grand Hyatt Bali, Sabtu (12/11/2022).

Sebagaimana diketahui, pemerintah sedang menggencarkan hilirisasi nikel. Sejak 1 Januari 2020, Indonesia telah menghentikan ekspor bijih nikel dengan harapan dapat menciptakan nilai tambah atau added value.

Data pemerintah yang ditampilkan di BNEF Summit menunjukkan berkat hilirisasi nikel, nilai ekspor besi dan baja dapat mencapai US$ 20,9 miliar di tahun 2021. Bahkan, diproyeksikan ekspor besi dan baja bisa menyentuh angka US$ 27,8 miliar di tahun 2022.

Sementara itu, realisasi ekspor MHP (bahan utama baterai berbasis nikel) mencapai US$ 300 juta di tahun 2020, lalu kemudian naik menjadi US$ 1,4 miliar pada tahun 2021. Lalu, diperkirakan mencapai US$ 1,9 miliar tahun ini.

Luhut menjelaskan terkait pembangunan hilirisasi di kawasan industri Kalimantan Utara (Kaltara). “Ini adalah sebuah game changer bagi Indonesia karena nilai investasinya mencapai US$ 132 miliar,” jelas Luhut.

Kawasan ini akan memproduksi 3 juta ton electronic alumina, 265 GwH new energy battery, 5 juta besi dan baja, serta 1,4 juta ton industrial and polycrystalline silicon. Kawasan ini juga disebut terdiri dari industri petrokimia terbesar dengan kapasitas 4x16 juta ton.

Sebagai informasi, keputusan pemerintah untuk melarang ekspor nikel pun membuat Uni Eropa (UE) geram hingga menggugat Indonesia di World Trade Organization (WTO). Dilansir dari situs WTO, status terbaru dari gugatan ini adalah panel telah terbentuk per 29 April 2021.

Adapun BNEF Summit digelar sebagai salah satu side event B-20 Summit, yang akan digelar selama 13-14 November 2022. Ajang B-20 Summit sendiri dihadiri lebih dari 3.300 orang, yang mencakup 2.000 pimpinan negara, CEO, dan segenap pemimpin bisnis dari berbagai perusahaan multinasional yang berasal lebih dari 40 negara.

