B-20 Summit, Pemimpin Bisnis Global Berkumpul di Bali

Bali, Beritasatu.com - B-20 Indonesia Summit 2022 atau Konferensi Tingkat Tinggi B-20 (KTT B-20) Indonesia resmi digelar di Bali, Indonesia pada tanggal 13-14 November 2022.

B-20 Summit ini menjadi gelaran penting untuk menyatukan pemimpin bisnis global dalam berkolaborasi menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk negara G-20 sebagai upaya pemulihan ekonomi dan tantangan bisnis dunia.

Ajang B-20 Summit akan dihadiri oleh lebih dari 3.300 orang, yang mencakup 2.000 pimpinan negara, CEO, dan segenap pemimpin bisnis dari berbagai perusahaan multinasional yang berasal lebih dari 40 negara, merepresentasikan lebih dari enam setengah juta bisnis di berbagai belahan dunia.

Sepanjang B-20 Summit, sebanyak 90 ahli terkemuka di bidangnya, termasuk para pembicara dan moderator, akan berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang prioritas bisnis global dan cara mengatasi berbagai tantangannya.

Di antaranya termasuk pemimpin bisnis multinasional seperti Alan Jope (CEO Unilever), Bill Winters (CEO Standard Chartered), Andrew Forrest (Chairman and Founder of Fortescue Future Industries and Fortescue Metals Group).

Menuju perhelatan akbar ini, telah digelar pula lebih dari 130 side event yang diorganisir oleh mitra B-20 Indonesia dan dihadiri oleh lebih dari 8.000 peserta.

Selain dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku kepala negara tuan rumah, perhelatan B-20 Summit ini merupakan pertama sepanjang sejarah yang akan menghadirkan para kepala negara dari negara-negara lainnya.

Sejumlah kepala negara yang hadir di antaranya termasuk Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Ratu Maxima dari Belanda, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, hingga Presiden Korea Selatan Yoon Suk-Yeol.

