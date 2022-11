Potensi Pasar Sangat Besar, DMS Bank Bidik Segmen UMKM

Jakarta, Beritasatu.com - Bank Digital Mikro Syariah (DMS Bank) resmi hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia, dengan fokus utama menemani pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

Pimpinan sekaligus pemilik mayoritas saham DMS Bank, Suyoko M Hadikusumo mengatakan, DMS Bank menyasar pada segmen UKM, UMKM, dan industri dengan metode terbarukan.

"Melalui metode tersebut, DMS Bank yakin akan menjadi pionir di tahun depan dalam bisnis keuangan," kata Suyoko di Jakarta, Minggu (13/11/2022).

Suyoko mengatakan, segala kesiapan dari hulu ke hilir akan bisnis DMS Bank akan segera terpenuhi dan sesuai target menajemen.

Di tahun pertamanya, DMS Bank yakin dan percaya dapat mewujudkan 100.000 nasabah UMKM, dan industri terbarukan guna mengentaskan kemiskinan di tanah air.

"Kami akan menggulirkan bisnis dari coaching yang dilakukan DMS Bank guna tercapainya ketahanan perekonomian di Indonesia agar dapat bertahan dari terpaan gelombang tsunami ekonomi," ucapnya.

Adapun tahapan yang disiapkan DMS Bank yaitu pertama, pencapaian secara legalitas perusahaan. Kedua, pembangunan sistem teknologi informasi (TI) digital terbarukan.

Tahap berikutnya, ICO (initial corporated offering) dan IKO (initial konco offering). Kemudian, menjadi PLC (public listed company).

Sementara, tahapan terakhirnya yakni me-manage bisnis klien DMS Bank up to date from zero to hero system analyst yang mengunakan digital management system.

"Dari kelima hal tersebut target 1, 2, dan 3 diharapkan terselesaikan di bulan Mei 2023. Kemudian tiga tahun ke depannya DMS Bank akan mencapai seluruh target secara 100%," tegas Suyoko.

Perlu diketahui, manajemen DMS Bank terdiri dari Suyoko M Hadikusumo, founder dari perusahaan dan pemegang saham pengendali (mayoritas). Andjar Muktiwiranto, CEO dari DMS Bank dibantu oleh Ari Permata Nainggolan COO dari DMS Bank serta Siti Aisya CFO dari DMS Bank.

