IHSG Diperkirakan Kembali Tertekan Sentimen Covid-19

Jakarta, Beritasatu.com - Kembali meningkatnya kasus Covid-19 dan juga kebijakan suku bunga The Fed jadi sentimen utama Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan ini. Pergerakannya pun diproyeksikan bervariasi.

Analis Kanaka Hita Solvera Andhika Cipta Labora mengatakan, bahwa pasar akan memperhatikan meningkatnya kasus Covid-29 menjelang akhir tahun 2022. Dengan adanya peningkatan ini, dikhawatirkan pemerintah kembali menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Selain itu dengan menguatnya IHSG pada akhir pekan lalu berpotensi membuat para pelaku pasar sell on strength sambil menunggu rilisnya suku bunga BI pada tanggal," jelasnya kepada Investor Daily, akhir pekan lalu.

Ia menambahkan, penguatan indeks pekan lalu sejalan denganinflasi AS yang menurun pada Oktober 2022 ke level 7,7% dari sebelumnya di level 8,2%. Hal ini membuat AS berpotensi terhindar dari resesi dan the fed akan menahan untuk menaikan suku bunga lagi. "Meski demikian, secara teknikal IHSG sudah mendekati resistennya di level 7.128 yang membuat kenaikan sudah relatif terbatas, dan pekan depan IHSG berpeluang untuk melemah lagi pekan depan ke level 7.000-7.020," ujarnya.

Ada beberapa sektor yang akan diuntungkan dalam kondisi ini. Andhika merinci, di antara saham sektor konstruksi karena proyek IKN yang mulai berjalan, semisal saham emiten produsen semen. Kemudian sektor finance, khususnya bank digital karena sentimen suku bunga Bank Indonesia (BI) yang tinggi.

BACA JUGA

Ditopang Sektor Teknologi, IHSG Melambung 84 Poin Siang Ini

Para investor disarankan untuk melakukan trading jangka pendek, sambil menunggu rilisnya data suku bunga BI pada 17/11/22 mendatang. Dengan saham pilihan seperti KRYA buy; support 384; target penguatan 500. ARTO buy; support 5100; target penguatan 7000,/ AGRO buy; support 465; target penguatan 700.

Proyeksi yang berbeda diucapkan oleh Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus yang mengungkapkan, IHSG pekan ini diprediksi menguat yang dipengaruhi oleh sentimen neraca perdagangan Indonesia dan kebijakan kenaikan suku bunga dari BI. "Pandangan dan kebijakan pertemuan Bank Indonesia, diharapkan dapat menjaga spread premium antara The Fed dengan Bank Indonesia yang saat ini dirasa jauh lebih penting. Oleh sebab itu kami melihat ada potensi penguatan IHSG pekan ini dan bermain di rentang 7.035 – 7.150," kata Nico.

Baca selanjutnya

Window DressingAdapun hingga akhir tahun 2022, Nico menilai tanda-tanda window dressing ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com