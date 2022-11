Berkah Proyek IKN, Wulandari Catat Kenaikan Okupansi Mal

Jakarta, Beritasatu.com - Adanya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur memberi berkah bagi mal atau pusat perbelanjaan milik emiten properti dan real estate berbasis di Balikpapan, PT Wulandari Bangun Laksana Tbk (BSBK). Peningkatan okupansi mal yang dikelola Wulandari Bangun Laksana mencapai 95%.

Direktur Utama PT Wulandari Bangun Laksana Tbk (BSBK) Christopher Sumasto Tjia menjelaskan, IKN berhasil meningkatkan okupansi mal milik perseroan yang berlokasi di Kota Balikpapan. Di antaranya Plaza Balikpapan, Mal Fantasi, Mal eWalk dan Mal Pentacity. "Periode Oktober 2022 okupansi tersewa mal eWalk meningkat, dari sebelumnya 94,53% menjadi 95,89% dari luasan nett leasable area 27.790,95 m2, sedangkan okupansi tersewa mal Pentacity periode Oktober 2022 meningkat, dari sebelumnya 69,33% menjadi 82,24% dari luasan nett leasable area 40.943,44 m2," jelas Christopher Sumasto Tjia Minggu (13/11/2022).

Ia menambahkan, jumlah pengunjung Mal E-walk 2022 rata-rata per bulan mencapai 573.122, atau meningkat 34,2% dari tahun sebelumnya 406.211 per bulan. Sedangkan jumlah pengunjung Mal Pentacity 2022 rata-rata per bulan 546.110, atau tumbuh 57,2% dari tahun sebelumnya rata-rata per bulan 347.471. “Kami memperkirakan hingga akhir tahun 2023 okupansi Mal e-Walk mencapai 100% dan Mal Pentacity mencapai 96% dengan hadirnya tenant-tenant yang mau masuk,” ujarnya.

Dia mengatakan pembangunan IKN akan dimanfaatkan lebih baik lagi oleh Wulandari dengan menghadirkan kawasan Balikpapan Superblock berkonsep one stop living yang mampu menjadi tolak ukur bagi pengembang properti lainnya.

Direktur PT Wulandari Bangun Laksana Tbk (BSBK) Tjia Daniel Wirawan mengemukakan, dalam kawasan one stop living terdapat semua kebutuhan masyarakat seperti sekolah, pusat belanja, perkantoran, tempat hiburan, hunian, fasilitas kesehatan dan perhotelan. “Konsep one stop living ini merupakan strategi utama BSBK. Konsep ini terbukti efektif membuat aktivitas penghuni atau pengunjung menjadi jauh lebih praktis karena fasilitas penunjang di kawasan sangat lengkap,” ujar Tjia.

Tjia menuturkan, kawasan Balikpapan Superblock ini selalu menarik karena tidak memiliki kompetitor yang setara. Hal itu karena BSBK menghadirkan inovasi-inovasi terbaru, yakni wisata di pinggir pantai (pantai BSB) dengan luas 1,8 hekatera (ha).

Selain IKN, kinerja Wulandari juga terbantu mulai membaiknya ekonomi dari pandemi Covid-19. BSBK optimistis sektor properti akan menjadi sektor prospektif.

