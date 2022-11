Investasi Energi Hijau di Negara Maju dan Berkembang Timpang

Badung, Beritasatu.com- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengatakan masih ada ketimpangan aliran investasi energi hijau, antara negara maju dan negara berkembang. Investasi energi hijau yang mengalir ke negara berkembang hanya seperlima dari keseluruhan investasi hijau global.

BACA JUGA

Moeldoko Sebut PLTS Hybrid Percepat Laju Energi Hijau

"Penyebaran investasi tidak adil, dunia sekarang bicara green energy, hampir semua dunia jika produk yang dihasilkan tidak memakai energi baru terbarukan (EBT), produk tersebut memiliki nilai jual berbeda dengan produk yang pakai EBT (energi baru terbarukan)," kata dia kepada media, Minggu (14/11/2022).

Bahlil menyebut G-20 memiliki peran besar bagi ekonomi global yakni menyumbang 80% gross domestic product (GDP) dunia. Kemudian 75% ekspor dunia berasal dari negara G-20, bahkan 60% populasi dunia berasal dari negara G-20. "Jadi kalau seperlima hanya dikuasai negara berkembang, yang masuk G-20 itu terjadi ketimpangan luar biasa. Makanya Indonesia inisiasi agar terjadi keadilan penyebaran investasi untuk energi baru terbarukan," tuturnya.

Bahlil ingin negara-negara G-20 segera mengatasi ketimpangan energi hijau dengan pengaturan tata kelola yang menguntungkan semua pihak. "Meski perdebatan panjang, alhamdulilah saya sendiri yang memimpin delegasi tingkat menteri dan disetujui terjadi pemerataan penyebaran alur investasi energi hijau,"ucapnya.

Perbedaan harga karbon

Menurut Bahlil, terdapat perbedaan biaya kredit karbon antara negara maju dan negara berkembang yakni proyek-proyek hijau negara maju seringkali diklaim jauh lebih mahal dibandingkan negara berkembang.

BACA JUGA

Roadmap EBT, Indonesia Siap Kembangkan Energi Hijau

Harga karbon di negara berkembang awalnya hanya US$ 10 dolar hingga US$ 30 dolar. Namun itu masih belum adil karena jauh lebih rendah dibandingkan negara maju mencapai US$ 100. Padahal, kesepakatanan penurunan emisi rumah kaca dilakukan sebagian besar negara di dunia, dalam berbagai forum internasional.

"Itu kami anggap belum adil, karena kita minimal US$ 50 dolar, sebab Indonesia itu pemakaian karbon penyumbang emisi 2,4 ton dan negara lainnya dengan jumlah yang berbeda, ini kita deadlock di sini, kita ga capai kesepahaman,"ucapnya.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily