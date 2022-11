Musk, Bezos, PM Australia, PM Kanada Warnai Hari Kedua B-20

Nusa Dua, Beritasatu.com- B20 Summit 2022 atau Konferensi Tingkat Tinggi B-20 (KTT B-20) Indonesia di Bali, Indonesia memasuki hari kedua Senin (14/11/2022).

B-20 Summit menyatukan pemimpin bisnis global untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk negara G-20 sebagai upaya pemulihan ekonomi dan tantangan bisnis dunia. Ajang B-20 Summit dihadiri 3.300 orang, yang mencakup 2.000 pimpinan negara, CEO, dan segenap pemimpin bisnis dari berbagai perusahaan multinasional dari 40 negara. Hal ini merepresentasikan 6,5 juta bisnis di berbagai belahan dunia.

Artis Hollywood Anne Hathaway menjadi salah satu pembicara mewakili PBB sebagai UN Women Goodwill Ambasador membahas Unlocking The Full Potential of Women in The Economy.

Selain itu, dua orang terkaya dunia, CEO Tesla Elon Musk hadir virtual membahas Navigating Future Disruption of Global Technology Innovation. Sementara CEO Amazon Jeff Bezos membahas Balancing Global Economic Growth and Enviromental Protection.

