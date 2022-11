FestiFund 2022 Siap Ulas Tip Pengelolaan Keuangan yang Sehat

Jakarta, Beritasatu.com- PT Indo Premier Sekuritas akan menggelar FestiFund 2022 yang siap mengulas tip pengelolaan keuangan yang sehat. Mengusung tema "Let Your Money Make Money", festival akan digelar secara daring dan luring pada Sabtu, 3 dan 10 Desember 2022. Selain tip pengelolaan keuangan yang sehat, festival ini akan membeberkan tip memilih reksa dana terbaik hingga strategi investasi produk reksa dana.

Festival ini menargetkan 3.000 peserta di Fun(d) Series secara daring pada 3 Desember 2022 dan sebanyak 250 investor di Super Fun(d) Series secara luring pada 10 Desember 2022. Fun(d) Series yang digelar secara daring ini bersifat gratis dan terbuka untuk umum, terutama bagi mereka yang belum atau sudah mengenal reksa dana tapi belum berinvestasi.

Pada sesi daring ini akan hadir CEO dan Lead Financial Trainer QM Financial Ligwina Hananto yang akan membawakan materi "Financial Check Up!", Perencana Keuangan dan Founder Finansialku Melvin Mumpuni yang mengulik tema "Financial Behavior" dan artis serta praktisi investasi Adrian Maulana yang mengulas topik "Reksa Dana Dari Nol".

BACA JUGA

Kian Diminati, Jumlah Investor Reksa Dana Mendekati 10 Juta

Sementara itu, pada Super Fun(d) Series yang diselenggarakan secara daring dan dikhususkan untuk investor IPOT yang ingin belajar langsung mengatur keuangan dan investasi reksa dana dengan praktisi yang pakar di bidangnya.

Festival ini juga menghadirkan Financial Coach dan Financial Advisor Philip Mulyana dan Growth Consultant & Content Creator Jonathan End akan mengulas topik "Set Your Financial Goals & Study Case", Praktisi dan Inspirator Investasi No 1 di Indonesia Ryan Filbert dengan topik "Asset Allocation" dan Personal Finance Enthusiast Dani Rachmat akan membawakan topik "Cara Pilih dan Analisis Reksa Dana".

Khusus untuk acara offline Super Fun(d) Series ini, investor IPOT wajib membeli Mutual Fund senilai Rp500.000 di IPOTFund dan setelah itu bisa belajar langsung mengatur keuangan dan investasi reksa dana dengan para pakar, mendapatkan cashback dan berkesempatan mendapatkan voucher konsultasi investasi (financial planning session) senilai Rp2,5 juta.

BACA JUGA

Kapan Waktu yang Tepat untuk Menjual Reksa Dana? Ini Bocorannya

Selain itu, ada special reward untuk peserta Fun(d) Series & Super Fun(d) yakni berkesempatan mendapatkan cashback berupa saldo investasi sebesar Rp200.000 untuk 100 orang apabila melakukan pembelian reksa dana senilai minimal Rp5 juta. Pembelian tersebut berlaku untuk semua produk reksa dana di IPOTFund kecuali reksa dana pasar uang pada periode 5-16 Desember 2022.

Ketentuan berikutnya, reksa dana yang sudah dibeli tidak boleh dijual minimal hingga 16 Maret 2023 dan pemenang akan diumumkan melalui sosial media Indo Premier dan email masing-masing pemenang yang telah didaftarkan pada saat registrasi pada 24 Maret 2023.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com