Joe Biden Umumkan Sejumlah Investasi AS di Indonesia

Nusa Dua, Beritasatu.com - Presiden AS Joe Biden pada hari Senin (14/11/2022) mengumumkan sejumlah investasi AS di Indonesia yang mencakup bidang-bidang seperti iklim dan ketahanan pangan, termasuk perjanjian US$ 2,5 miliar antara ExxonMobil dan Pertamina tentang penangkapan karbon.

Kesepakatan ExxonMobil dan Pertamina akan menilai lebih lanjut pengembangan pusat penangkapan dan penyerapan karbon regional di Indonesia, kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan.

Kemitraan itu "akan memungkinkan sektor-sektor industri utama untuk menghilangkan karbon" kata pernyataan itu, mengutip sektor penyulingan, bahan kimia, semen, dan baja. Dikatakan, hal ini akan menurunkan emisi karbon, memastikan peluang ekonomi bagi pekerja Indonesia dan membantu Indonesia mencapai ambisi net-zero pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Studi bersama Pertamina dan Exxonmobil telah menemukan potensi kapasitas penyimpanan karbon sebesar 1 miliar ton di ladang minyak dan gas Pertamina, yang dapat menyimpan emisi Indonesia secara permanen selama 16 tahun ke depan, kata Pertamina dalam keterangan terpisah, Minggu.

Biden mengunjungi Indonesia untuk mengambil bagian dalam KTT G-20 minggu ini di Bali dan mengumumkan investasi tersebut dalam pertemuan dengan Presiden Indonesia Joko Widodo, di mana dia menggambarkan negara Asia Tenggara itu sebagai "mitra penting".

Presiden AS juga mengatakan kedua negara akan bekerja sama untuk "melindungi rakyat" dari Covid-19.

Amerika Serikat dan Indonesia juga sepakat untuk meluncurkan program Millennium Challenge Corporation (MCC) senilai US$ 698 juta untuk membantu mendukung pengembangan infrastruktur transportasi sadar iklim di lima provinsi Indonesia dan 'tujuan pembangunan lainnya', kata pernyataan Gedung Putih.

Dana tersebut termasuk US$ 649 juta dari Amerika Serikat dan US$ 49 juta dari Indonesia.

