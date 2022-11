Prima Andalan Mandiri Tebar Dividen Jumbo Rp 1,24 Triliun

Jakarta, Beritasatu.com - PT Prima Andalan Mandiri Tbk (MCOL) sebagai emiten batu bara akan bagikan dividen interim senilai Rp 1,24 triliun berdasarkan persetujuan dewan direksi yang telah disetujui dewan komisaris pada tanggal 11 November 2022.

Berdasarkan informasi dari keterbukaan informasi, perseroan akan bagikan dividen interim 2022 dengan nilai Rp 350 per saham. Adapun yang mendasari pembagian dividen tersebut berdasarkan data laporan keuangan 30 September 2022,dengan jumlah laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar US$ 256,16 juta.

Selain itu, jumlah saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaanya sebesar US$ 392,46 juta dan jumlah ekuitas hingga 30 September 2022 sebesar US$ 547,98 juta.

Adapun berdasarkan laporan keuangan MCOL hingga kuartal III-2022 mencatatkan kenaikan yang signifikan dari sebelumnya US$ 376,64 juta menjadi US$ 746,55 juta atau setara dengan Rp 11,60 triliun ,angka tersebut naik hingga 98,2%.

Kenaikan pendapatan Prima Andalan Mandiri tersebut diiringi dengan kenaikan laba bruto yang naik signifikan hingga 96,94 % menjadi US$ 376,60 juta hingga kuartal III-2022 dibandingkan dari periode sama tahun sebelumnya US$ 191,22 juta.

Perseroan membukukan laba usaha US$ 326,60 juta hingga September 2022. Laba usaha naik 89,4% dari periode sama tahun sebelumnya US$ 172,35 juta.

Dari sisi beban pokok pendapatan, bertambah 99,5% menjadi US$ 369,94 juta hingga kurtal III-2022 dari sebelumnya pada periode sama tahun sebelumnya US$ 185,42 juta.

Sehingga total ekuitas naik menjadi US$ 547,98 juta hingga September 2022 dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar US$ 402,61 juta. Total liabilitas bertambah menjadi US$ 196,09 juta hingga September 2022 dari sebelumnya US$ 173,93 juta.

Perseroan juga membukukan total aset hingga US$ 744,07 juta dan catat kas dan setara kas US$ 308,66 juta hingga September 2022.

Berikut merupakan jadwal pembagian dividen interim Prima Andalan Mandiri:

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi: 23 November 2022

Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi: 24 November 2022

Cum Dividen di Pasar Tunai : 25 November 2022

Ex Dividen di Pasar Tunai : 28 November 2022

Recording Date : 25 November 2022

Tanggal Pembayaran Dividen : 15 Desember 2022

Sumber: Investor Daily