Kementerian Investasi Perkenalkan Kompendium Bali G-20

Badung, Beritasatu.com - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggelar kegiatan "The Introduction to G-20 Bali Compendium and the Launch of Sustainable Investment Guidelines” di Bali, Senin (14/11/2022) siang. Penyusunan Kompendium Bali merupakan salah satu hasil kesepakatan dalam klaster investasi pada pertemuan tingkat Menteri G-20/ Trade, Investment, and Industry Ministerial Meeting (TIIMM) yang berlangsung pada 22-23 September 2022 lalu di Bali.

Dalam sambutannya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa latar belakang penyusunan Bali Kompendium ini yaitu pentingnya sikap saling menghargai antar negara G-20 dalam menentukan arah kebijakan investasi masing-masing negara berdasarkan keunggulan kompetitifnya. Secara tegas, Bahlil mengungkapkan adanya negara-negara yang merasa lebih berhak dan mengatur negara lainnya. Menurut Bahlil, hal ini tidak relevan dengan perkembangan global saat ini.

BACA JUGA

PM Baru Inggris Bakal Sampaikan 5 Rencana Ekonomi di KTT G-20

“Enggak bisa Indonesia disamakan dengan Amerika atau negara Eropa lainnya. Kita merebut kemerdekaan dengan cara perjuangan. Kita punya adat ketimuran, kita punya budaya yang berbeda dengan mereka. Masak mereka harus samakan itu dengan pola investasi. Saya katakan tidak. Dasar itulah yang melatarbelakangi penyusunan Bali Kompendium,” jelas Bahlil.

Baca selanjutnya

Dalam kesempatan ini, Bahlil juga menyampaikan terima kasih atas kerja sama ...

hal 1 dari 3 halaman

Halaman: 123selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com