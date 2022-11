Laba Bersih Golden Energy Mines Melesat 140% di Kuartal III

Jakarta, Beritasatu.com - PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) mencatat perbaikan kinerja hingga akhir kuartal III 2022. Emiten tambang batu bara ini, berhasil membukukan laba bersih US$ 472,88 juta, dari US$ 196,52 juta pada periode Januari-September 2021.

Pertumbuhan laba bersih tersebut turut ditopang kenaikan pendapatan perseroan dari kontrak dengan pelanggan hingga 95,18% menjadi US$ 2,06 miliar dari US$ 1,05 miliar pada periode sama tahun lalu.

Peningkatan pendapatan yang hampir dua kali lipat tersebut, didukung kenaikan yang lebih kecil pada beban umum dan administrasi yakni 40,46% (yoy), serta beban eksplorasi yang justru turun 20,78% (yoy). Dengan begitu, GEMS mencatatkan kenaikan laba usaha 129,27% (yoy) menjadi US$ 630,34 juta per 30 September 2022.

BACA JUGA

Larangan Dicabut, Golden Energy Mines Kembali Ekspor Batu Bara

Selain itu, hingga akhir kuartal III-2022, Golden Energy secara total mencatatkan keuntungan selisih kurs bersih senilai US$ 1,65 juta dari sebelumnya mencatatkan kerugian selisih kurs US$ 1,72 juta.

Perseroan meraih laba sebelum pajak penghasilan senilai US$ 622,6 juta. Ditambah beban pajak penghasilan badan, GEMS mengantongi laba periode berjalan US$ 481,32 juta yang naik 141,12% (yoy).

Dengan laba bersih yang terus meningkat, tahun ini Golden Energy terhitung telah mengumumkan pembagian dividen senilai total Rp 6,28 triliun. Terbagi atas dividen interim 1, 2, dan 3 yang masing-masing senilai Rp 1,74 triliun, Rp 2,97 triliun, dan Rp 1,55 triliun.

BACA JUGA

Penuhi Free Float, Golden Energy Batal Gelar Right Issue

"Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham perseroan bahwa berdasarkan persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 27 Oktober 2022, perseroan telah menyetujui dan memutuskan untuk membagikan dividen interim 3 Perseroan tahun buku 2022 sejumlah US$ 100.000.000 atau sama dengan US$ 0,017 per saham,” tulis Sekretaris Perusahaan Golden Energy Mines, Sudin terkait dividen interim ketiga, beberapa waktu lalu.

Sebagai jadwal pembagian dividen interim ketiga, perseroan menetapkan tanggal cum dividen interim 3 di pasar reguler dan pasar negosiasi pada 7 November 2022 atau dua hari bursa sebelum recording date. Sedangkan tanggal ex dividen interim 3 di pasar reguler dan pasar negosiasi adalah 8 November 2022.

Selanjutnya, tanggal cum dividen interim 3 di pasar tunai adalah 9 November 2022. Sementara, jadwal ex dividen interim 3 di pasar tunai ditetapkan pada 10 November 2022.

BACA JUGA

Produksi Batubara Golden Energy Tumbuh 31,9%

Pemegang saham yang berhak atas dividen tunai ini adalah mereka yang masuk dalam daftar pemegang saham (DPS) atau recording date 9 November 2022 pukul 16:00. "Pembayaran dividen interim, 17 November 2022” imbuh Sudin.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily