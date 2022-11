Bahlil: Kompendium Bali Wujudkan Keadilan Berinvestasi

Bali, Beritasatu.com - Kementerian Investasi resmi mendeklarasikan Kompedium Bali yang merupakan salah satu hasil kesepakatan dalam klaster investasi pada pertemuan tingkat Menteri G-20 atau Trade, Investment, and Industry Ministerial Meeting (TIIMM) pada September lalu.

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menjelaskan kompedium Bali merupakan susunan masukan dari semua negara yang kemudian diramu bersama Kementerian Investasi Republik Indonesia.

"Kompendium Bali, pertama kali terjadi sejak Republik Indonesia ini merdeka, dan ini tidak hanya untuk dalam negeri, tapi untuk luar negeri khususnya kepada negara G-20,"ucanya dalam The Introduction to G-20 Bali Compendium & The Launch of Sustainable Investment Guidelines, di InterContinental Bali Resort, Jimbaran, Bali, Senin (14/11/2022).

Tak hanya itu, Bahlil menekankan pentingnya sikap saling menghargai antar negara G-20 dalam menentukan arah kebijakan investasi masing-masing negara berdasarkan keunggulan kompetitifnya.

Hal ini menyusul adanya negara-negara yang merasa lebih berhak dan mengatur negara lainnya sehingga ini tidak relevan dengan perkembangan global saat ini.

"Enggak bisa Indonesia disamakan dengan Amerika atau negara Eropa lainnya, karena kita merebut kemerdekaan dengan cara perjuangan. Kita punya adat ketimuran, dan budaya yang berbeda dengan mereka, masa harus samakan itu dengan pola investasi. Saya katakan tidak, dasar itulah yang melatarbelakangi penyusunan Kompendium Bali,” jelas Bahlil.

Lebih lanjut, kata Bahlil, Kompendium Bali ini juga akan menjadi senjata bagi Indonesia untuk menghadapi gugatan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait kebijakan mengenai hilirisasi nikel.

"Saya baru sadar ketika kita setop ekspor ore nikel. Kita dibawa ke WTO jadi ada udang dibalik batu, memang negara-negara sebagian khususnya Uni Eropa tidak setuju Indonesia menjadi maju karena enggak mau buat kita hilirisasi," ucapnya.

Tak lupa, Bahlil juga menyampaikan terima kasih atas kerja sama United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) yang telah menyusun Kompendium Bali ini bersama dengan Kementerian Investasi/BKPM, yang nantinya akan digunakan sebagai panduan oleh negara-negara G-20.

Pada kesempatan yang sama, Bahlil juga meluncurkan Sustainable Invesment Guidelines (SIG)/Panduan Investasi Lestari yang menjadi komitmen Pemerintah Indonesia terhadap ekonomi hijau.

Penyusunan panduan ini melibatkan Kementerian Investasi dengan Koalisasi Ekonomi Membumi, KADIN, APINDO, perwakilan dari organisasi masyarakat, akademisi,investor,lembaga keuangan dan pelaku UMKM.

Sekretaris Jenderal UNCTAD Rebeca Grynspan menyampaikan kompendium Bali ini memuat berbagai ...

