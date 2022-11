Harga Minyak Mentah Anjlok 3%, Ini Penyebabnya

Houston, Beritasatu.com - Harga minyak mentah turun lebih dari 3% pada Senin (14/11/2022) karena tertekan penguatan dolar AS. Ditambah lagi, lonjakan kasus Covid-19 di Tiongkok menghancurkan harapan pembukaan kembali ekonomi yang cepat untuk importir minyak mentah terbesar dunia itu.

Minyak mentah berjangka Brent turun US$ 2,85 (3%) pada US$ 93,14 per barel setelah naik 1,1% pada Jumat (11/11/2022). Minyak mentah berjangka WTI turun US$ 3,09 (3,47%) menjadi US$ 85,87 setelah naik 2,9% pada Jumat (11/11/2022).

Pada Jumat (11/11/2022), harga komoditas menguat setelah Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok menyesuaikan tindakan pencegahan dan pengendalian Covid-nya untuk mempersingkat waktu karantina bagi kontak dekat kasus dan pelancong yang masuk.

Tetapi kasus Covid-19 meningkat di Tiongkok selama akhir pekan, dengan Beijing dan kota-kota besar lainnya pada Senin (14/11/2022) melaporkan rekor infeksi.

"Lonjakan kasus Covid hanya akan menyebabkan lebih banyak lockdown dalam waktu dekat. Untuk saat ini Tiongkok bukan sumber dukungan bullish untuk perminyakan," kata John Kilduff, mitra di Again Capital LLC di New York

Sumber: Reuters