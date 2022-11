Nilai Tukar Rupiah Terpantau Melemah ke Rp 15.570

Jakarta, Beritasatu.com - Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Senin (7/11/2022) terpantau melemah ke kisaran Rp 15.570.

Menurut data Refinitiv, pada pukul 09.45 WIB, di pasar spot exchange, kurs rupiah berada di level Rp 15.570 per dolar AS atau terdepresiasi 55 poin (0,35%) dibandingkan perdagangan sebelumnya Rp 15.515. Transaksi rupiah hari ini berkisar dalam kisaran Rp 15.540-Rp 15.570 per dolar AS.

Menurut ulasan pasar dari Eastspring Investments Indonesia, mengawali perdagangan pekan ini, pasar obligasi bergerak pada rentang terbatas. Rupiah yang sempat menguat di bawah level Rp 15.480/USD di awal perdagangan pagi hari Senin lalu berhasil mendorong penguatan harga perdagangan obligasi. Namun aksi ambil untung kembali menahan laju penguatan. Rupiah terkoreksi di sesi sore dan ditutup pada level Rp 15.518/USD. Indeks IBPA masih mencatatkan kenaikan 0,3% ke level 328,8. Pekan ini BI akan menggelar sidang Dewan Gubernur untuk menentukan kebijakan moneter.

Nilai tukar rupiah terhadap euro terdepresiasi 0,3% ke Rp 16.066,68, terhadap pound sterling melemah 0,42% ke Rp 18.310,32, terhadap yen menguat 0,02% ke Rp 110,89, terhadap dolar Australia melemah 0,35% ke Rp 10.425,67, terhadap dolar Singapura melemah 0,35% ke Rp 11.340,13.

Indeks dolar AS (DXY), yang melacak greenback terhadap mata uang utama dunia, berada di 106,97 atau menguat 0,29% dari posisi sebelumnya.

