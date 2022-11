Wow! Neraca Perdagangan Surplus Beruntun Selama 30 Bulan

Jakarta, Beritasatu.com- Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan neraca perdagangan mengalami surplus sebesar US$ 5,67 miliar pada Oktober 2022. Surplus tersebut selisih dari ekspor sebesar U$ 24,81 miliar dan impor mencapai US$ 19,14 miliar. Surplus neraca perdagangan ini sudah terjadi secara beruntun sejak Mei 2020.

BACA JUGA

Surplus Neraca Perdagangan 2022 Bisa Capai US$ 60 Miliar

“Neraca dagang Indonesia ini surplus selama 30 bulan berturut-turut sejak Mei 2020,” ucap Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto dalam telekonferensi pers di Kantor BPS pada Selasa (15/11/2022).

Setianto mengatakan surplus neraca dagang ditopang surplus komoditas nonmigas. Surplus komoditas nonmigas mencapai US$ 7,66 miliar yang didorong komoditas bahan bakar mineral (HS 27), kemudian lemak dan minyak hewan atau nabati (HS15), bijih kerak dan abu logam (HS 26). Sementara untuk migas mengalami defisit sebesar US$ 1,99 miliar ini komoditasnya antara lain adalah minyak mentah dan hasil minyak.

BACA JUGA

Jokowi Bangga Neraca Perdagangan Surplus 29 Kali Beruntun

Bila dilihat menurut mitra dagang, negara penyumbang surplus terbesar adalah India, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus US$ 1,66 miliar dengan India pada Oktober 2022. Nilai ekspor mencapai US$ 2,11 miliar sedangkan impor sebesar US$ 418,1 juta. “Komoditas utamanya adalah untuk bahan bakar mineral (HS27),lemak dan minyak hewani dan nabati (HS15), besi dan baja (HS 72),” kata Setianto.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily