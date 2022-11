Unilever Indonesia Tegaskan Komitmen ED&I dalam B-20 Summit

Chair of B20 Indonesia Shinta Kamdani bersama Chair of B20 Women in Business Action Council Ira Noviarti usai acara press conference B20 Indonesia Women in Business Action Council (B20 WiBAC) bertema “Accelerating Inclusion of Women MSMEs in The Global Economy” di Jakarta, Jumat 17 Juni 2022. (Foto: Beritasatu Photo/Uthan)