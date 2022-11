Pentingnya Memahami Peran Algoritma dalam Ekosistem Digital

Jakarta, Beritasatu.com - Peran algoritma sangat penting di dalam ekosistem digital, terutama dalam lanskap periklanan karena seluruh industri digital bergantung padanya.

Google membuat algoritma periklanan dan memodifikasinya beberapa kali dalam setahun untuk memberikan kesempatan kepada pemasar untuk mempertahankan lanskap digital yang terus berkembang dengan lebih banyak improvisasi dan penyempurnaan hasil bisnis.

Perubahan kecil atau besar dalam algoritma menjadi perhatian penting bagi pemasar saat menghadapi tantangan dalam pengembangan produk, aktivitas pemasaran dan promosi, pengujian A/B, dan banyak lagi.

Itu sebabnya pemasar memantau pembaruan dan algoritma Google dan selalu berusaha mengikuti langkah yang baik untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan.

Inilah yang membuat industri periklanan digital paling revolusioner karena merek juga mampu menemukan dan memantapkan diri dengan baik.

"Saya percaya bahwa pepatah lama namun terkenal an algorithm is like a recipe pada dasarnya sangat masuk akal dalam hal periklanan, karena evolusi dan modifikasi dalam algoritma Google bertujuan untuk menentukan keputusan bisnis yang tepat,” kata Country Head Xapads Media Indonesia, Edo Fernando, di Jakarta, Selasa (15/11/2022).

Edo mengatakan, algoritma memengaruhi pengalaman pengguna dan kalangan profesional pemasaran merencanakan dan menyusun strategi kampanye mereka sesuai dengan itu.

Kondisi ini membantu mereka dalam mengambil metrik online pengguna, berdasarkan pemasar yang memberikan penawaran terbaik kepada netizen, yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

"Baru-baru ini, Google telah mengonfirmasi untuk meluncurkan Spam Algorithm Update pada Oktober 2022 yang dimaksudkan untuk memerangi spam. Pembaruan ini akan sepenuhnya diluncurkan di seluruh dunia dalam semua bahasa dan akan membantu pemasar untuk menganalisis kualitas, relevansi, dan kegunaan halaman masing-masing," imbuhnya.

Selain itu, jelas Edo, pihaknya sangat menyadari bahwa Google tidak lagi ...

Sumber: Investor Daily