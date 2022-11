Techno9 Indonesia Tawarkan Harga IPO Rp 70-Rp 90 Per Saham

Jakarta, Beritasatu.com - PT Techno9 Indonesia, perusahaan teknologi industri melakukan penawaran umum saham perdana (Initial public offering/IPO) sebanyak 432 juta saham atau setara dengan 20,03% dari modal yang ditempatkan dan disetor. Dengan harga IPO dibanderol Rp 70-90 per saham, PT Techno9 Indonesia berpotensi meraup dana segar Rp 30,2 miliar hingga Rp 38,88 miliar.

Direktur PT Techno9 Indonesia Irwan Dharma mengatakan, dana IPO seluruhnya akan digunakan untuk ekspansi dan kebutuhan lainya. Secara terinci sekitar 52,66% sebagai modal kerja guna mendukung pengembangan kegiatan usaha seperti pembelian barang dagangan dan persediaan barang, biaya penyelenggaraan pelatihan, maupun operasional kantor.

Sekitar 32,09% untuk pembukaan 19 service point beserta sarana pendukungnya di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. "Sekitar 15,25% akan digunakan untuk pembelian gudang penyimpanan (ruang stok barang) serta sebagai ruang penunjang operasional," kata dia Selasa (15/11/22).

Techno9 Indonesia merupakan perusahaan di bidang perdagangan komputer dan perlengkapannya. Perseroan juga memiliki layanan one stop solution kepada pelanggan, mulai tahap konsultasi produk, pemasangan, sampai dengan perawatan serta perbaikan (maintenance) secara berkala atau rutin kepada Pelanggan. Produk dan jasa yang ditawarkan antara lain IT managed service, IT infrastructure, cabling solutions dan surveillance solutions.

Techno9 Indonesia menggelar proses penawaran awal yang berlangsung pada 14-17 November 2022

Menurut Irwan, di tengah persaingan usaha yang ketat di bidang penyedia solusi teknologi informasi, PT Techno9 Indonesia Tbk mampu bertahan yang dibuktikan dengan pertumbuhan performa. Perseroan optimistis mampu bersaing di pasaran. Dengan hadirnya aplikasi Kesehatan (Healthcare App) bukan hanya sebagai bentuk perkembangan teknologi, tetapi lebih kepada kemudahan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. "Healthcare app menjadi salah satu kunci untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layananan kesehatan secara online. Konsultasi dengan dokter pilihan dapat melalui aplikasi ini tanpa harus datang ke klinik atau ke rumah sakit," ujarnya.

