Bahlil Usul Negara Produsen Nikel Dirikan "ONEC", Mirip OPEC

Badung, Beritasatu.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengusulkan agar negara-negara produsen nikel untuk mendirikan organisasi seperti OPEC (The Organization of the Petroleum Exporting Countries).

Hal itu disampaikan Bahlil saat melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan Internasional, Promosi Ekspor, Usaha Kecil dan Pembangunan Ekonomi Kanada Mary Ndi di sela rangkaian G-20 Summit di Nusa Dua, Bali, Selasa (15/11).

"Sebagai sesama negara yang kaya akan hasil pertambangan khususnya nikel, dengan adanya organisasi seperti OPEC, maka negara penghasil nikel dapat mengoordinasikan dan menyatukan kebijakan komoditas nikel," tuturnya dalam keterangan resmi di Bali, Rabu (16/11/2022).

Apalagi, Indonesia saat ini sedang memprioritaskan hilirisasi sumber daya alam dalam rangka pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

"Selama ini yang kami lihat, negara-negara industri produsen kendaraan listrik melakukan proteksi. Akibatnya, negara penghasil bahan baku baterai tidak memperoleh pemanfaatan nilai tambah yang optimal dari industri kendaraan listrik. Melalui kolaborasi tersebut, kita harap semua negara penghasil nikel bisa mendapat keuntungan melalui penciptaan nilai tambah yang merata," ungkap Bahlil.

Tak hanya itu, dalam pertemuan, keduanya juga menjajaki peluang kerja sama kedua negara dan juga kolaborasi untuk optimalisasi sumber daya alam secara berkelanjutan.

