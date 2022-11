Kementerian Investasi Ajak Pengusaha Australia Dorong EBT

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengajak sejumlah CEO perusahaan asal Australia untuk kolaborasi mendorong hilirisasi dan mengembangkan energi baru terbarukan (EBT).

Kolaborasi ini bertujuan mendukung pengembangan ekosistem industri baterai listrik di Indonesia, dalam pertemuan yang dilakukan pada Minggu (13/11/2022) di Nusa Dua, Bali.

"Indonesia dan Australia sama-sama memiliki kekuatan di sektor pertambangan, termasuk negara-negara produsen terbesar di dunia untuk beberapa komoditi seperti nikel," ucap Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia dalam keterangan Rabu (16/11/2022).

BACA JUGA

Jokowi Apresiasi Dukungan Australia untuk G-20 Indonesia

Selain itu, Australia juga memiliki keunggulan sebagai penghasil lithium terbesar dunia dengan potensi yang terdaapt di kedua negara.

Oleh karena itu, Bahlil mengajak Australia untuk bekerja sama dalam pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik di Indonesia. “Indonesia memiliki pasar besar dalam industri kendaraan listrik dengan pemain-pemain global besar yang sudah berinvestasi seperti LG, Foxconn, CATL. Ini merupakan sebuah peluang besar yang dapat dijajaki antara Indonesia dengan Australia dengan konsep saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan perekonomian kedua negara”, tegasnya.

Dalam pertemuan ini, Senior Commisioner New South Wales, Andrew Parker mengungkapkan kurangnya informasi terkait peluang investasi di Indonesia menjadi tantangan tersendiri dalam mendorong investasi Australia ke Indonesia.

“Para pebisnis Australia merasa kurangnya informasi mengenai proyek investasi yang siap ditawarkan di Indonesia, seperti sektor pertambangan, infrastruktur, pariwisata, dan industri pengolahan limbah,” ungkap Andrew.

Lebih lanjut, Bahlil menegaskan kembali bahwa Indonesia saat ini fokus pada industri hilirisasi, sehingga tidak membutuhkan investasi di sektor pertambangan. "Banyaknya peluang investasi di sektor infrastruktur khususnya pada pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Utara,"ucapnya.

Kementerian Investasi/BKPM mencatat realisasi investasi asal Australia pada triwulan III 2022 sebesar US$ 0,2 miliar dan menempati peringkat ke-10. Secara akumulatif sejak 2017-September 2022, realisasi investasi Australia mencapai US$ 2,37 miliar.

Adapun sektor realisasi investasi asal Australia sejak tahun 2017 tersebut didominasi pada sektor pertambangan sebesar US$ 1,28 miliar (54,1%), industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya sebesar US$ 0,8 miliar (8,3%), serta hotel dan restoran sebesar US$ 0,18 miliar (7,4%).

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily