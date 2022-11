Presidensi G-20 Resmi Sahkan G-20 Bali Leaders Declaration

Nusa Dua, Beritasatu.com - Indonesia sebagai Presidensi G-20 resmi menerbitkan G20 Bali Leaders Declaratio dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20, di Nusa Dua, Bali, Rabu (16/11/2022). Sebagai Presidensi G-20, Indonesia telah mengupayakan berbagai solusi terbaik selama satu tahun kepemimpinan.

"Alhamdulilah hari ini kita dapat mengadopsi dan mengesahkan G-20 Bali Leaders Declaration. Ini adalah deklarasi pertama yang dapat diwujudkan sejak Februari 2022,” ucap Presiden Jokowi.

Jokowi memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh working group dan engagement group atas dedikasi, sumbangan pemikiran, dan kontribusi bagi Presidensi G-20 Indonesia.

Dia mengatakan selain deklarasi Presidensi Indonesia juga menghasilkan concrete deliverables yang berisi daftar proyek kerja sama negara anggota G-20, proyek kerja sama inilah yang akan membantu membumikan kerja G-20 lebih dekat dengan rakyat.

“Memastikan G20 bermanfaat bukan hanya anggotanya tetapi juga dunia dan utamanya negara berkembang. Let us recover together recover stronger,” ucap Jokowi.

Adapun tiga isu strategis dalam Presidensi G-20 2022 adalah arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi energi menuju energi baru terbarukan.

Sedangkan enam isu yang dibahas dalam jalur keuangan atau finance track G-20 2022 adalah exit strategy untuk menghasilkan pemulihan yang adil dan merata bagi setiap negara, mengatasi scarring effect akibat pandemi Covid-19 terutama pada sektor riil dan finansial, pembiayaan berkelanjutan, inklusi keuangan yang meliputi digitalisasi dan UMKM, serta isu perpajakan internasional.

Posisi Indonesia sebagai Presidensi G-20 resmi selesai dan akan diteruskan oleh India sebagai Presidensi G-20 2023. Selain itu, Presiden Jokowi resmi menyerahkan kepemimpinan G-20 ke India melalui Perdana Menteri Narendra Modi. Sebagai bagian dari Troika G-20 Indonesia siap mendukung pelaksanaan Presidensi G-20 2023.

"Amanah menjaga dan mewujudkan pemulihan global serta pertumbuhan yang kuat dan inklusif selanjutnya ada di Perdana Menteri Narendra Modi. Saya yakin di bawah kepemimpinan perdana menteri india G20 terus bergerak. Sebagai sahabat india dan sebagai troika Indonesia siap mendukung kepemimpinan India,” ucap Jokowi.

Sumber: Investor Daily