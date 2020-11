Habitat for Humanity Indonesia Rangkul Masyarakat Bangkit dari Pandemi

Rabu, 11 November 2020 | 23:51 WIB

Habitat for Humanity Indonesia bersama dengan PT Lautan Luas, dan PT Lautan Natural Krimerindo mengadakan pelatihan kewirausahaan untuk para korban pemutusan hubungan kerja, secara virtual di Jakarta, Rabu 11 November 2020. (Foto: Dina Fitri Anisa)

Jakarta, Beritasatu.com - Pandemi Covid-19 telah memberikan pukulan keras terhadap kehidupan keluarga berpenghasilan rendah di Indonesia. Mereka kehilangan sumber penghasilan di saat kebutuhan hidup semakin meningkat dengan bertambahnya biaya hidup baru, seperti pembelian pulsa internet untuk anak-anak belajar secara daring (online) dan hal lainnya.

Meski kehilangan sumber penghasilan, banyak dari mereka yang ingin tetap dan terus berjuang menopang ekonomi keluarga, hanya sayangnya tidak memiliki dan minim keterampilan untuk berdagang serta tidak ada modal usaha. Untuk itulah Habitat for Humanity Indonesia merangkul para korban PHK dengan pelatihan kewirausahaan.

Habitat for Humanity Indonesia bersama dengan PT Lautan Luas dan PT Lautan Natural Krimerindo mengadakan pelatihan kewirausahaan. Direktur Nasional Habitat for Humanity Indonesia, Susanto menuturkan, pandemi Covid-19 yang mengharuskan masyarakat tetap di rumah membuat peran rumah menjadi lebih penting karena menjadi benteng pertahanan utama agar terhindar dari virus. Akhirnya Habitat for Humanity Indonesia terdorong untuk membantu mereka tetap produktif dan berpenghasilan meski di rumah aja dengan menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan.

"Program ini dilakukan untuk membekali mereka menjadi wirausaha kuliner yang memiliki keterampilan membuat makanan dan minuman, yang dapat dipasarkan secara online dengan menggunakan FiberCreme, produk pengganti susu dan santan yang sehat dan berkualitas sehingga mereka bisa bertahan secara ekonomi dan menghidupi keluarganya,” terang Susanto dalam sebelum pelatihan kewirausahaan berlangsung, Rabu (11/11/2020).

Habitat bersama PT Lautan Luas Group dan PT Lautan Natural Krimerindo juga membuat program memberikan bantuan usaha kepada 100 peserta pelatihan yang lolos seleksi dan menjadi merchant Grab Food.

Selain pelatihan memasak, pelatihan memotret juga diberikan agar makanan dan minuman yang dijual dapat dipasarkan dengan foto-foto yang menarik. Selain bantuan usaha, akan dipilih juga 10 pemenang yang mendapatkan total hadiah puluhan juta rupiah, yaitu mereka yang berhasil meraih omzet tertinggi penjualan di GrabFood selama sebulan.

Investor Relations & Corporate Communications Manager PT Lautan Luas Tbk, Eurike Hadijaya mengungkapkan, pelatihan bisa menjadi modal baru masyarakat yang terdampak pandemi.

"Pelatihan ini bertujuan menciptakan pengusaha baru makanan minuman serta membantu pelaku usaha mikro untuk berkembang dan meningkatkan ekonomi masyarakat,” terangnya.

