Sebanyak 60 Desainer Siap Tampil Virtual di JFW 2021

Kamis, 19 November 2020 | 23:41 WIB

Oleh : Dina Fitri Anisa / EAS

Jakarta, Beritasatu.com - Meski pandemi belum terkendali, salah satu pergelaran busana terbesar di Asia Tenggara, Jakarta Fashion Week (JFW) tetap dilaksanakan secara virtual pada 26-29 November 2020. Sebanyak 60 desainer siap menampilkan karya terbaik mereka dalam pergelaran yang mengusung tema Inspiring Creativism.

CEO GCM Group, selaku penyelenggara, Svida Alisjahbana mengatakan, 60 orang perancang serta label busana dari dalam dan luar negeri yang berpartisipasi dalam acara juga disiarkan secara live di TikTok. Meski tidak biasa, penyelenggaraan JFW virtual ini merupakan sebuah dobrakan baru bagi industri mode Tanah Air.

Mereka yang akan tampil antara lain Rani Hatta, Jenahara, Restu Anggraini, Tities Sapoetra, Albert Yanuar, Lekat, Cotton Ink, Rinaldy Yuniardi serta pemenang Lomba Perancang Aksesori 2020, Lomba Perancang Mode Menswear 2020, Dewi Fashion Knight dan label Indonesia Fashion Forward.

“100% JFW tahun ini diselenggarakan digital. Dengan begitu jadi borderless, siapa saja dan di mana saja bisa ikut menonton," terang Svida dalam jumpa pers virtual JFW 2021, Kamis (19/11/2020).

BACA JUGA Dewi Fashion Knight Merangkum Refleksi Perjalanan Pandemi

Dengan formula baru ini, JFW 2021 tetap berupaya memberikan kejutan sekaligus juga inspirasi kepada masyarakat. Kejutan pertama yang sudah diumumkan, nantinya tiga peringkat teratas ajang Puteri Indonesia 2020 termasuk Ayu Maulida Putri juga akan memeriahkan perhelatan JFW tahun ini. Mereka akan tampil di runaway JFW mengenakan busana rancangan Albert Yanuar.

Kemudian, perhelatan JFW 2021 juga akan menampilkan sesi Tribute to Barli Asmara, sebagai bentuk penghargaan untuk perancang berbakat Indonesia yang meninggal pada Agustus lalu, serta memperkenalkan model asal Surabaya Maria Karina dan Rizal Rama sebagai ikon baru yang terpilih melalui ajang The Search for Jakarta Fashion Week 2021 Icons.

"JFW 2021 mengajak dunia fashion tidak berhenti berkreasi di tengah pandemi Covid-19, sehingga diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi pihak lain. Dia ingin menggandeng para perancang berbakat dan label mode untuk mengembangkan fashion Indonesia dan menjadikan citranya semakin kuat di mata dunia,” jelasnya.

Teknologi

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Edy Wardoyo mendukung pemanfaatan teknologi untuk menyelenggarakan acara virtual seperti pada JFW 2021.

BACA JUGA Permintaan Bunga Segar Melonjak di Akhir Tahun

"Industri pariwisata dan ekonomi kreatif sangat terdampak akibat pandemi Covid-19, walau begitu kita tetap dituntut tetap berkarya salah satunya memanfaatkan teknologi,” tuturnya.

Dia berharap, kegiatan virtual seperti yang akan dilakukan dalam JFW 2021 bisa memberikan kesempatan pada pelaku event dan ekonomi kreatif kembali bekerja di tengah pandemi Covid-19 sekaligus memperkuat branding pariwisata Indonesia.

“"Pandemi jangan menjadikan batasan dalam memberikan inovasi-inovasi baru khususnya di industri kreatif. Kami dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendorong kepada para pelaku usaha ekonomi kreatif terus bergotong-royong dan saling memberikan semangat di masa sulit," kata Edy.

Sumber:BeritaSatu.com