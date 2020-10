Bergaya Broadway, Sisitipsi Ajak Penggemar Berdansa di Konser Virtual

Selasa, 27 Oktober 2020 | 23:13 WIB

Oleh : Elvira Anna Siahaan / EAS

Sisitipsi tampil di This Is My Wave Concert episode keenam dengan membawa konsep Broadway Stage. (Foto: istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Panggung konser virtual This Is My Wave Concert seakan tak kehabisan ide untuk menyajikan penampilan seru para musisi Tanah Air. Usai sukses bersama Goodnight Electric di episode kelima, akhir pekan ini This Is My Wave Concert bakal kembali hadir bersama Sisitipsi, pada 30 Oktober 2020.

Grup musik beraliran dirty jaz ini akan mengajak superfriends berdansa lewat sejumlah hit mereka seperti Joni Santai, Alkohol, hingga Gaya Bercinta.

Sisitipsi selama ini dikenal lewat musik mereka yang memadukan swing jazz era 1950-an dengan lirik-lirik yang nakal namun jujur. Aksi panggung mereka yang energik membuat band jebolan Institut Kesenian Jakarta (IKJ) selalu dinanti para penggemarnya. Semua ini bakal mereka sajikan tuntas di atas panggung This Is My Wave Concert yang akan mengudara pada 30 Oktober 2020 pukul 20.00 WIB secara streaming di akun YouTube Supermusic.

Penampilan Sisitipsi di This Is My Wave Concert episode keenam akan membawa konsep broadway stage. Tata panggung dikemas sedemikian rupa dengan nuansa klasik ala Broadway, untuk merepresentasikan karakter musik Sisitipsi yang kental dengan balutan jaz. Menariknya lagi, di This Is My Wave Concert, Sisitipsi secara perdana bakal membawakan sebuah single anyar yang masih mereka rahasiakan judulnya.

Perwakilan dari Supermusic, Aloysius Dwiwoko Hertiyono atau kerap dipanggil Tiyok, mengatakan kolaborasi This Is My Wave Concert bersama Sisitipsi patut untuk disimak. Supermusic sebagai one-stop dynamic musictainment media yang up to date terus berinovasi menghadirkan konser virtual yang tak biasa.

“This Is My Wave Concert adalah panggung bagi musisi-musisi dengan karakteristik yang kuat dan punya karya yang beda dari yang lain. Episode keenam bakal menarik karena ada Sisitipsi dengan nuansa dirty jazz-nya. Ini akan bikin penasaran penggemar bagaimana aksi Sisitipsi dengan nuansa Broadway-nya di This Is My Wave Concert. Kami yakin ini bakal seru dan menghibur,” terang Tiyok, dilansir dari siaran pers, Selasa (27/10/2020).

This Is My Wave Concert kali ini juga mempertahankan konsep sudut pandang 360 derajat yang terbukti menuai sukses di lima edisi sebelumnya. Dengan tata kamera bersudut pandang 360 derajat, penonton bisa merasakan sensasi seolah berada satu panggung bersama musisi idolanya.

