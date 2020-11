Kamis, 5 November 2020 | 21:57 WIB

Oleh : Dina Fitri Anisa / EAS

Jakarta, Beritasatu.com - Setelah beroperasi di enam lokasi di Jakarta sejak 21 Oktober 2020, kini Cinepolis Cinemas kembali buka di sembilan kota lainnya di seluruh Indonesia sejak 4 November 2020. Sembilan kota itu yakni Bekasi, Bandung, Malang, Jember, Kupang, Jambi, Palembang, Batam, dan Mataram.

CEO Cinepolis Cinemas Indonesia, Gerald Dibbayawan mengatakan, pembukaan di sembilan lokasi dipastikan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan peraturan dan rekomendasi Pemerintah Daerah dan dinas terkait. Sesuai peraturan pemerintah, kapasitas di dalam studio pun dibatasi menjadi hanya 50%.

"Kami sangat menghargai keputusan pemerintah yang akhirnya mengizinkan bioskop beroperasi kembali di kota-kota selain Jakarta,” terangnya dalam rilis yang diterima Suara Pembaruan, Kamis (5/11/2020).

Untuk menunjukkan komitmen dalam mematuhi protokol kesehatan, Cinepolis Cinemas telah menerapkan 71 protokol pelayanan yang bertujuan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Semisal melakukan pemeriksaan suhu badan, membatasi usia pengunjung, mewajibkan penonton menggunakan masker, menyediakan layanan penjualan tiket melalui daring, menetapkan jarak aman dan mengosongkan sebagian kursi di dalam bioskop, serta menyediakan hand sanitizer di semua area Cinepolis Cinemas.

"Bioskop di banyak negara sudah dibuka sejak Juni lalu dan hingga saat ini belum ditemukan kasus Covid-19 yang menyebar melalui bioskop. Kami akan terus mengedepankan protokol kesehatan untuk membuktikan kepada masyarakat umum dan pemerintah bahwa bioskop dapat menjadi tempat yang aman dan nyaman,” ungkapnya.

Untuk menarik minat pengunjung, Cinepolis Cinemas juga menawarkan terobosan baru yaitu Rental Cinema Pribadi bagi pengunjung yang ingin menonton dengan keluarga dan kerabatnya tanpa harus seruangan dengan penonton lain yang tidak dikenal.

Harga yang ditawarkan mulai Rp 599.000 untuk kapasitas 15-25 orang. Di sini pengunjung dapat memilih sendiri film yang mereka inginkan, salah satunya adalah BTS: Break the Silence.

"Seperti film BTS di tahun-tahun sebelumnya yaitu Bring the Soul dan Burn the Stage, semuanya selalu mendapatkan antusiasme yang luar biasa dari publik. Kali ini pun kami harap Break the Silence dapat mengundang penonton untuk kembali ke bioskop. Kami yakin kota-kota lainnya juga dapat segera menyusul,” tukasnya.

