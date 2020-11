First Festival Beri Dukungan untuk Pahlawan Medis

Minggu, 8 November 2020 | 22:00 WIB

Oleh : Dina Fitri Anisa / EAS

Konser First Festival. (Foto: Beritasatu Photo)

Jakarta, Beritasatu.com - Memasuki bulan penuh semangat perjuangan, First Festival Live episode keempat menghadirkan tema “Simfoni Pahlawan”. Tema ini ditunjuk sebagai rasa hormat dan terima kasih kepada para pahlawan yang tengah berjuang di masa pandemi, yaitu petugas medis dan tenaga kesehatan.

Pada episode yang ditayangkan Sabtu, (7/11/2020) pukul 19.00 malam, First Festival Live mendapatkan donasi senilai 19 juta dari para donatur. Donasi dihimpun di setiap episode acara dan disalurkan langsung ke Satuan Gugus Terdepan penanganan Covid-19.

Bantuan juga diberikan kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19 di berbagai wilayah di Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera. Selain wadah untuk memberi kasih, First Festival Live juga hadir memberikan hiburan kepada masyarakat Indonesia. Mengingat, festival ini merupakan lanjutan program First Festival From Home, yaitu, tayangan entertainment musik dengan konsep tematik yang dapat menghadirkan sensasi seakan sedang menyaksikan konser musik sesungguhnya.

Tak ketinggalan Rendy Pandugo mengapresiasi festival yang dibuat oleh PT Link Net Tbk (LINK) ini. Menurutnya, festival ini dapat membangun optimisme para musisi di tengah pandemi. Seperti yang diketahui, pada tahun ini hampir seluruh penyelenggaraan musik dibatalkan ataupun diundur hingga waktu yang belum ditentukan.

"Di masa pandemi saat ini, sekarang semua aktivitas serba digital. Manggung juga digital, bikin konten di YouTube juga. Jadi kalau tidak ada jaringan internet, juga bakalan gelisah sih,” jelasnya di sela-sela acara First Festival Live episode 4, Sabtu (7/11/2020).

Pada kesempatan itu, Rendy menampilkan performa musik yang memukau. Beberapa lagu hit miliknya pun dibawakan. Selain Rendy, First Festival Live yang hadir dalam 5 episode mulai 15 Agustus hingga Desember 2020 rutin ditayangkan setiap hari Sabtu dan Minggu kedua, di setiap bulannya.

Selain mendapat menikmati musik dari musisi ternama, pemirsa juga berkesempatan mendapatkan hadiah menarik lainnya seperti voucer belanja jutaan rupiah di setiap episode, dan hadiah grand prize United E-Bike dengan mengikuti kuis digital.

