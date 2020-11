The Panturas Pamerkan Wujud Baru di This Is My Wave Concert

Selasa, 17 November 2020 | 22:21 WIB

Oleh : Elvira Anna Siahaan / EAS

Jakarta, Beritasatu.com - Konser virtual This Is My Wave Concert episode ke-7 kembali menghibur di akhir pekan dengan penampilan The Panturas. Band rock kontemporer asal Bandung ini akan mengajak superfriends berselancar ria dengan sejumlah hit dan konsep aksi panggung tak biasa.

Pada konser yang akan mengudara di akun YouTube Supermusic pada 20 November 2020 pukul 20.00 WIB, The Panturas memamerkan wajah baru. Band yang akrab dengan aksi dan tingkah jenaka ini bakal membawakan single anyar mereka berjudul Balada Semburan Naga yang baru dirilis pada Jumat (13/11/2020) di platform musik digital.

Khusus pada konser mendatang, The Panturas juga menggandeng awak kapal tambahan, yaitu Lobster Brass Combo. Kolaborasi ini juga akan membuat para penggemar yang disebut anak buah kapal (ABK) bersemangat.

Keistimewaan lain yang ditampilkan This Is My Wave edisi The Panturas ini dikemas dalam konsep celebrate diversity. Pada konsep ini panggung akan disulap berbentuk geladak kapal lengkap dengan semua properti ala pelaut.

BACA JUGA Mendiang Raja Pop Michael Jackson Masih Berkuasa

Perwakilan dari Supermusic, Aloysius Dwiwoko Hertiyono atau kerap dipanggil Tiyok, mengatakan This Is My Wave Concert X The Panturas menjadi kolaborasi yang tak kalah seru dari episode-episode sebelumnya. This Is My Wave Concert juga konsisten memberikan special experience dalam menonton konser virtual.

"This Is My Wave Concert adalah panggung untuk musisi-musisi yang memiliki gebrakan baru atau new wave di industri musik Tanah Air. The Panturas adalah salah satunya. Episode ketujuh akan terasa semarak dengan hentakan surf rock kontemporer khas The Panturas, ditambah naunsa brass section dari Lobster Brass Combo yang bakalan ngasih kolaborasi super epik untuk kalian berselancar seru mengarungi akhir pekan,” ucap Tiyok, dilansir dari siaran pers, Selasa (17/11/2020).

Pada konser virtual ini The Panturas menjanjikan keliaran aksi panggung maupun suguhan aransemen musik rock kontemporer dengan suara gitar elektrik yang terdengar becek, riff memikat, tabuhan drum yang atraktif, serta vokal yang unik sekaligus lugas.

BACA JUGA Ari Lasso Sebut Indonesian Idol Tak Sekedar Cari Penyanyi Berbakat

Diketahui, band yang diawaki Abyan Nabilio (vokal & gitar), Rizal Taufik (gitar), Bagus Patria (bas), dan Surya Fikri Asshidiq (drum) juga menyiapkan sederet eksplorasi menarik bagi siapapun yang menonton.

"Sebenarnya sudah i sabar main di This Is My Wave Concert, karena musisi sebelumnya adalah orang-orang keren. The Panturas akan melanjutkan kemeriahan konser virtual dengan konsep yang belum pernah kami tampilkan di konser virtual lainnya,” ucap Abyan Nabilio atau kerap disapa Acin.

Sumber:BeritaSatu.com